隔3個月現無源頭確診　超市理貨員去勻港九超市　沒打針病毒量高

本港今日（8日）再現源頭不明確診個案，是相隔3個月後本港再現無源頭個案。患者為昨日初步確診的58歲超市理貨員，CT值為17.7，病毒量高。她居於灣仔利順大廈，日常如主要全港不同地區的超市理貨，1月6日為最後上班日。



該名女病人在潛伏期亦到過多間於灣仔的食肆，包括灣仔如意冰室私房菜、胡忠大廈的大快活、嘗樂、於天樂里的開餐、光榮冰室、番茄師兄，丹麥冰室，一風味食堂，全部亦未見有為確診者曾同一時段到過處所，相關地點須納入強檢。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（8日）在疫情記招時表示，患者日常如主要全港不同地區的超市理貨，1月6日為最後上班日。（資料圖片）

該名女患者（＃12872）居於灣仔利順大廈，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（8日）在疫情記招時表示，患者日常如主要全港不同地區的超市理貨，1月6日為最後上班日，當日曾到過位於跑馬地的萬寧、百佳、U購及惠康，銅鑼灣白沙道、恩平道、希慎廣場及時代廣場的萬寧。

新增的源頭不明個案日常如主要全港不同地區的超市理貨。（資料圖片）

她於1月5日去過何文田愛民邨萬寧屈臣氏、尖東新文華中心萬寧、希爾頓中心萬寧及百佳、尖沙咀K11 Market Place及萬寧、K11 MUSEA萬寧、Market Place。1月4日到過中港城屈臣氏、尖沙咀海旁道萬寧、廣東道萬寧、漢口道LG及G樓屈臣氏、北京道百佳、國際廣場華潤堂、Market Place及萬寧。1月2日到過灣仔合和大廈百佳，1月1曾到過灣仔集成大廈百佳。患者會於每間超市短缺逗留約5至15分鐘完成工作，有同事被列為緊密接觸者需送往檢疫中心，其家人及一同進膳的親友亦送往檢疫。

患者無打針，於1月6日出現喉嚨痛及頭痛的病徵，自行在家中進行檢測，結果為陽性，同日到律敦治醫療求診，同樣檢測結果為初性，CT值為17.7，病毒量高，並帶有N501及T478，疑為Omicron個案，仍待全基因測試確定，中心亦會調查個案是否與其他個案相關。本港今日（8日）再現源頭不明確診個案，是相隔3個月後本港再現無源頭個案，對上一次本港出現無源頭個案為10月8日，當時一名機場香港空運貨站有限公司的貨站服務員確診，疑被轉機客傳染。

▼洪為民生日派對，有確診者出席，涉事餐廳▼



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患者在潛伏期曾前往多處地方，包括全港多區超市理貨，包括萬寧、百佳、U購及惠康等。張竹局指，該名女病人於1月3日曾於中午12時半至1時半到過工展會，同一時段沒有其他涉及陽性的人個案到訪。另外，她曾於1月3日到聖保祿醫院照X光及求醫，亦分別於12月27日、30日、31日及1月4日到過灣仔街市，以及於12月29日到過駱克道街市。

該名女病人在潛伏期亦到過多間於灣仔的食肆，包括灣仔如意冰室私房菜、胡忠大廈的大快活、嘗樂、於天樂里的開餐、光榮冰室、番茄師兄，丹麥冰室，一風味食堂，全部亦未見有為確診者曾同一時段到過處所，相關地點須納入強檢。

1月7日 第二個新冠疫苗流動接種站在黃大仙啓用



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▼1月6日立法會進行消毒▼

