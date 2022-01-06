空姐引爆跳舞群組　高官赴派對觸發政治風波　圖文重組傳播鏈關係

Omicron變種病毒株來勢洶洶，本地疫情瀕臨失控邊緣。

由豁免檢疫國泰空姐引爆的「維園跳舞群組」關連個案繼續擴大，《香港01》整合最新個案詳情，揭示國泰空姐母親引爆的傳播鏈，已迅速蔓延並波及官場。其中一名被列作空姐母親緊密接觸者的染疫女友人，其女兒亦初步確診。

值得注意是，這名女子本周一(3日)曾出席港區全國人大洪為民的生日聚會，席間有逾百人到場，包括需送往檢疫的民政事務局局長徐英偉，另有9名高官曾短暫現身道賀，包括民政事務局副局長陳積志、警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六、入境事務處處長區嘉宏等。特首林鄭月娥親自召開記者會向公眾交代，直言對事件感失望，更點名認為官員需為自己行為負責任。

除此以外，國泰空姐母親再有同場跳舞的舞友初步確診，與此同時因屬於群組的外傭傳播鏈亦續擴大，舞友的印傭中招後，染疫印傭在檢疫前亦傳播至出席同一教會聚會的友人，滾雪球式爆疫隨時再一觸即發。



(《香港01》製圖)

本港疑似再出現「跳舞群組」，連同初步確診個案計算，截至1月6日估計至少涉約14人。源頭來自豁免檢疫的國泰空姐（#12676），她雖然未有違規外出，但其後發現傳染予同住的62歲母親（#12754）和35歲男性家人（#12746）。



國泰空姐母親每天早上會到維園跳廣場舞，她曾在去年除夕夜與大約20名友人一起到維園及和銅鑼灣社區中心跳舞，隨後一名居於銅鑼灣高威樓的48歲舞友（#12806）確診，另有一名舞友的43歲印傭染疫（#12805）。



今日本港出現的初步陽性個案中，繼續有舞友相繼染疫。居於北角城市花園3座的73歲退休婦人，曾於同日在銅鑼灣社區中心跳舞，繼而被列作緊密接觸者，隨後在檢疫中心證實確診。她於除夕曾到泰金香小廚，元旦日則到炮台山大快活、元旦翌日則往銅鑼灣紀律部隊體育中心跳舞，又到四季軒與數位朋友吃飯；1月3日則到足福里按摩，以及意蠔屋吃午餐。

除跳舞行蹤外，其出外用餐足跡亦相繼引起廣泛傳播。國泰空姐母親曾於去年除夕前往陸田園餐廳，居於屯門翠寧花園的42歲測量師（#12767）同場出現，因而染疫。一起進餐的國泰空姐母親女友人（#12821）亦不能倖免，隨後證實確診。

林鄭點名高官要為自己行為負責任

相關傳播鏈今日繼續發酵，更觸發政治風波。國泰空姐母親女友人的女兒今日初步確診，據悉她正是榮源茶行的太子女王詩雅。她本周一(3日)曾出席港區全國人大洪為民的生日聚會，席間有逾百人到場，包括民政事務局局長徐英偉，他需送往隔離檢疫；另有9名高官曾短暫現身道賀，包括民政事務局副局長陳積志、警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六、入境事務處處長區嘉宏等，特首林鄭月娥特召記者會向公眾交代，直言對事件感失望，更點名認為官員需為自己行為負責任。



除此之外，空姐母親曾前往銅鑼灣皇室堡東海薈拉斐特吃早餐，與此同時，一名初步確診的63歲男人，亦曾於相若時間到訪，兩張枱距離接近，或隨時是陸田園餐廳的另一「翻版」。衞生防護中心亦公告，當日同場的食客亦盡快向中心報告。

1月6日圍封北角城市花園3座情況：



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空姐母親亦恐引發另一外傭傳播鏈，其舞友的43歲印傭（#12805）染疫後，潛伏期曾出席位於炮台山海景大廈教堂、有近百人的教會聚會，同場一名居於大埔舊墟美新大廈的51歲印傭今日初步確診，兩人期間曾擁抱及吃晚飯。



另外，居於跑馬地鳳輝臺的67歲家庭主婦亦同告初步確診，她曾於元旦日在富軒與15位跳舞朋友分兩桌聚餐，她隨後曾到黃泥涌街市，又到兒童醫院探望孫兒，期間有玻璃分隔二人；晚上則往銅鑼灣Outback Steakhouse與家人吃飯。衞生防護中心指出，她與15名友人在富軒聚餐的名單中，包括個案#12806（個案#12754、即空姐母親的密切接觸者）。

港1月6日圍封跑馬地鳳輝臺情況：

