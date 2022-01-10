消防處上周辦午宴　逾百人出席包括處長梁偉雄　稱嚴守防疫規例

消防處上周二（4日）在尖沙嘴消防局的會址內舉辦午宴，據悉，午宴有逾百人出席，當中包括消防處處長梁偉雄、建築署署長何永賢、警務處、民政署及食環署代表。消防處回覆查詢表示，當日僅邀請會員及少數嘉賓出席，強調所有參與人士在非進食時均有佩戴口罩，但未有回應出席人數。



有消息指，尖沙嘴消防局的會址上周二（4日）舉辦一場逾百人的午宴，消防處處長梁偉雄、建築署署長何永賢、警務處油尖區指揮官楊文彬及深水埗區指揮官吳樂俊、九龍城及深水埗民政事務專員，行會成員民建聯葉國謙，以及九龍城區議會主席兼立法會議員楊永杰有份出席。

消防處回覆查詢表示，消防處長官會於1月4日在位於尖沙咀消防局的會址内舉辦午宴。活動只邀請會員及少數嘉賓出席，而活動的運作模式是嚴格按照相關部門所制定的防疫規例進行，所有參與午宴人士在非進食時均有佩戴口罩。