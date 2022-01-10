疫苗｜外地打針人士返港不能預約打第三針　即日籌只限60歳或以上

Omicron疫情在本港蔓延，市民紛紛前往打針加強保護，有接種中心現人龍，政府今日（10日）宣布，明天起只會向60歲或以上合資格人士派發「即日籌」。有在外地接種兩劑新冠疫苗人士向《香港01》表示，本來要在港打第三針，惟不能在網上系統預約，需直接到中心打針，但政府收緊即日籌，令他更難打第三劑疫苗。



當局表示，其他有特別情況而網上預約系統服務未能涵蓋的個別人士，可前往社區疫苗接種中心，中心職員會預留少量接種名額，安排為其接種疫苗。



▼1月4日官涌體育館疫苗接種中心排長龍▼



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指示寫明需直接帶針紙到接種中心

參考疫苗接種計劃網頁，如接種人士在香港以外地區接種了疫苗，他們並不能於網上系統預約接種第三劑疫苗，應於接種第三劑疫苗當日帶同接種第一劑及第二劑疫苗的接種紀錄，直接前往疫苗接種中心接種。網頁續提醒，如在外地接種的疫苗並非科興或復必泰疫苗，應諮詢當值醫護人員其是否適合接種第三劑新冠疫苗。

疫苗接種計劃網頁上指，在香港以外地區打首兩針疫苗，第三劑不能循網上系統預約接種。（疫苗接種計劃網頁）

10間由政府設立的社區疫苗接種中心，由明天起必須預約，只有60歲或以上人士可取即日籌。此外，醫管局部分普通科門診診所、指定私家診所、衞生署轄下指定診所、公立醫院新冠疫苗接種站、新冠疫苗流動接種站等，均會提供疫苗接種服務，並毋須循政府網站預約。

▼1.7第二個新冠疫苗流動接種站在黃大仙啓用▼



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政府發言人表示，就即日籌的安排而言，在派籌當天的指定時段於接種中心接種新冠疫苗，根據「即日籌」上的時段，中心職員會按時有序地安排已領籌人士進入接種站接種疫苗。至於其他有特別情況而網上預約系統服務未能涵蓋的個別人士，他們可前往社區疫苗接種中心（私家醫院除外），中心職員會預留少量接種名額，安排為其接種疫苗。