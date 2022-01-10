密切接觸者檢疫期降至「14+7」　只剩900個疫單位　800多人待送檢

變種病毒株Omicron殺入社區，引發第五波疫情。傳播鏈越挖越多，竹篙灣等檢疫設施快將爆滿，衛生防護中心傳染病處主任張竹君今(10日)公布，由於近日本地個案增多，送往檢疫隔離的緊密接觸者隨之急劇上升，對檢疫設施構成壓力，加上Omicron潛伏期比較短，決定縮短緊密接觸者的檢疫期，由21天降至14天，另加在家自我監測7天。

官方公布資料所見，本港檢疫設施尚餘907個單位可供使用，但張竹君提到，據她所知今早仍有800多名緊密接觸者正等待送檢，「幾乎無位」，遂有推行新安排的必要性。



張竹君指，近日本地個案檢測陽性「多咗好多」，緊密接觸者因而增多，遂令送檢人數急劇上升，對檢疫中心設施構成壓力。(資料圖片)

張竹君表示，近日本地個案檢測陽性「多咗好多」，緊密接觸者因而增多，遂令送檢人數急劇上升，對檢疫中心設施構成壓力，加上Omicron潛伏期比較短，在此期間不論是輸入個案及本地個案，均於14天內發病。當局經過諮詢專家顧問團後，決定縮短緊密接觸者的檢疫期，今日起開始公佈的個案，即個案(#12941)後，緊密接觸者將更新為檢疫14天，之後則可在家自我監測7天，並可自由出入社區，第19天則需自行前往社區檢測中心檢測。

張竹君：幾乎無位

翻查港府公布資料所見，截至今(10日)上午9時，竹篙灣檢疫中心、荃灣絲麗酒店、灣仔麗悅酒店及觀塘帝盛酒店，尚餘907個檢疫單位可即時使用，空置率佔整體20.9%。不過，張竹君提到，今早檢疫中心負責人指，仍有800多名緊密接觸者正等待送檢，「幾乎無位」，遂需推行「14+7」檢疫方案。

她又提到，聯合科學委員會早已建議類似安排，已接種疫苗的緊密接觸者，經抽血及檢測呈陰性後，則可安排於檢疫中心隔離14天，另加7天家居檢疫。考慮到Omicron潛伏期比較短，現時則決定免卻抽血或接種疫苗要求。



張竹君主動提及，留意到近日不少確診患者未有接種疫苗，包括相對年輕人士，呼籲市民盡快預約打針，「驚社區個案入到老人院，影響身體弱嘅人，擔心有併發症。」

被問到有專家認為當局在未尋求其他可行方法前，便推行家居檢疫，是形同「自己舉手投降」，張竹君回應指，盡量希望安排最高危的緊密接觸者於檢疫中心檢疫，目前將相關檢疫期縮短至14天的做法有科學根據，「因為大部分個案都好短，不排除有個案長啲，所以謹慎做法，維持14日。」她又指，檢疫中心是否夠用，需視乎確診者曾進行多少社交活動而定，「一大堆緊密接觸者送檢，如果好大量當然唔夠。」

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