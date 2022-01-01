李國章指國殤之柱是騙局　高志活反駁：確是悼念六四

港大校委會前主席李國章稱，「國殤之柱」是一個騙局，指創作者丹麥雕塑家高志活原木是用來紀念1995年美國奧克拉荷馬城的爆炸案，柱中的人像全部是西人，並不是華人。



高志活回應指，李國章試圖抹煞歷史，港大移走國殤之柱是恥辱，又指自己在全球創作4座紀念碑，是要記錄全球各地的反人類罪行，而他決定在1997年於香港立下首座紀念碑，就是要紀念1989年六四天安門事件。



稱李國章或試圖抹煞六四歷史和記憶

高志活表示，強烈反對李國章的言論，認為李國章或在試圖抹煞歷史，要壓迫所有支持公民自由言論的權利，以及抹走中國社會過去及現正發生事件的記憶。他形容國殤之柱在港大被強行拆除，以及大學人員抹煞歷史，都是一種恥辱，又認為李國章可能試圖為「1989年天安門事件沒發生過」的謊言創造輿論土壤。

高志活說，他在1993至1995年創作國殤之柱，目的是創造一座紀念碑，記錄世界各地具有標誌性的反人類罪行，而同一座雕塑被豎立在幾個不同地方，以紀念這些罪行。因此，雕塑上有不同種族的人，而雕像的架子則因應各個地方而有分別。他說，每個地方的雕塑都是相同的，這點非常重要，而且是一項藝術決定，以強調無論發生在何處，這些罪行的本質都是相同的。

高志活續說，自己在1995年意大利羅馬介紹這個項目時，收到很多建議。該雕塑被稱為「恥辱諾貝爾獎」，而中國因1989年天安門事件成為首個「獲獎」的國家，最終他決定在1997年在香港豎立起來，並製作了特殊的副本和底座。

其後，高志高在墨西哥立下紀念碑，以紀念對土著的大屠殺。而巴西紀念碑則紀念對失去農地的農民大屠殺。高志活表示，他仍然打算在世界各地設立更多紀念碑。

底部刻上語句 正是天安門學生的說話

相對於墨西哥和巴西的紀念碑，高志活指香港的國殤之柱尤其重要，除了是首個紀念碑之外，底部刻着「老人豈能夠殺光年輕人」及其英文「The old cannot kill the young forever」，正是出現1989年天安門廣場學生的說話，而這句話亦出現在墨西哥和巴西的紀念碑之上。