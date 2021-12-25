國殤之柱︱擬明年六四於台北重建　改名恥辱柱：國殤是對港人而言

豎立於香港大學的「國殤之柱」本周三（22日）深夜遭校方通宵清拆，台灣華人民主書院協會宣布，將在台北中正紀念堂重建「國殤之柱」，並與創作者高志活早有聯繫，高對於在台灣重建雕塑也有「高度意願」。



至於會否將原柱遷台，協會表示原柱在香港一方手上，命運成疑，呼籲港方尊重雕塑屬高志活私產，應在尊重法治的情況下歸還。該會將為重建計劃發起集資活動，計劃明年六四晚會，邀高志活親自為台灣「國殤之柱」揭幕。



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批港大豎立無形的「學術自主恥辱柱」

協會理事長曾建元昨日（24日）在記者會上，批評港大移除「國殤之柱」的同時，在校內豎立了無形的「學術自主恥辱柱」，指大學自治已被摧毀。他指隨著近年遷台港人增加，在台灣豎立「國殤之柱」有新一重意義，將同時承載起前年「反送中抗爭」以來的記憶。

該會表示，「國殤之柱」在台灣將被稱為「六四恥辱柱」，因為「國殤之柱」之名「對香港人而言，是自己國家的國殤」，而原名Pillar of Shame直譯是「恥辱柱」，故在台灣重建將改稱「六四恥辱柱」。至於原柱能否遷台，該會稱取決於香港一方，又指雖然雕塑遭切開，但該會已準備好隨時將之重建。

該會發言人又指，重建的「國殤之柱」將沿用港大橙色設計，解釋該構思是將代表人權的黃色，注入代表鮮血的紅色，象徵著將人權帶入中國，而該會也要藉著重建行動向中國打壓人權的行為作嚴正宣示。