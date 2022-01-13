豐樂圍獲救黑臉琵鷺戴追蹤器　揭一年飛行日誌　飛南韓再歸港度冬

一隻背上追蹤儀器的黑臉琵鷺「A49」，今年冬天重返香港度冬。牠前年底在豐樂圍獲救，當時身體虛弱、右邊翼有血跡，經治療後去年初於米埔野放。經追蹤近一年後，發現牠曾遠赴南韓仁川度過盛夏，近期再度回歸香港。嘉道理農場暨植物園認為，兩地良好的環境管理，對保育該瀕危物種非常重要。



嘉道理農場暨植物園今日在社交網站分享，有一隻黑臉琵鷺在2020年12月23日於豐樂圍獲救，當時牠很虛弱，右翼有個小傷口，羽毛上也有些血跡，開始數天還無法站立。

經野生動物拯救中心治療後，牠終於可以站立及步行。漁護署及香港觀鳥會為其安裝追蹤儀器和A49腳環，並去年1月13日於米埔野放。透過回傳記錄，漁護署及觀鳥會發現牠留到5月才離開，其後一路向北，飛到南韓仁川度過夏季，最喜歡留在當地一條有潮汐灘的水道兼水塘，有時會加入2至50隻的群體，有時也會加入近400隻的黑臉琵鷺群。

牠在去年11月啟程向南飛，12月再次回到香港度冬，喜歡在濕地公園及附近活動。嘉道理農場暨植物園表示，了解康復動物野放後情況，有助野生動物拯救中心持續地將資源投放在正確良好的救傷手法，以助野生動物回歸野外，更可記錄動物是否能適應野外環境。