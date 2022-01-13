消防處今年擬聘885名消防及救護員　1.24起全面轉用中式步操

消防處今日（13日）發表2021年工作回顧，當中提到預計2022年將招聘885名消防及救護職系人員以填補空缺。因應《港區國安法》實施，消防處會推動國家安全觀及反恐工作，全體軍裝人員已接受中式步操訓練，並將於本月24日全面使用中式步操。消防處亦已於去年成立「消防及救護青年團」，配合國民教育元素，培訓具國家觀念新一代。



4月15日，消防及救護學院開放予公眾參觀，消防人員演練中式步操。（盧翊銘攝）

消防處預計，今年招聘885名消防及救護職系人員，當中128名主任級，757名員佐級，以填補未來一年因自然流失而出現的空缺及新增的職位。

去年7月起全體軍裝人員練中式步操

自《港區國安法》在2020年實施，消防處於去年7月推行全面中式步操，訓練全體軍裝人員，消防處在本月24日起，會在日常不同儀式及場合中改用中式步操。

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成立「消防及救護青年團」培育具國家觀念新一代

消防處亦在去年14日成立「消防及救護青年團」，旨在為青少年提供實用技能訓練，以培育正向思維、守法意識和紀律及團隊精神；當中注入國民教育元素，培育青年成為對社會有承擔、具國家觀念、香港情懷和國際視野的新一代。

消防處去年舉辦了「反恐@社區活動日」及「全民國家安全教育日」消防及救護學院開放日，透過「應急三識」示範及體驗，讓市民認強意識，以應對恐襲事件。

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滅火機械人今年第三季投入服務

未來，消防處會以新科技優化緊急服務，將使用滅火機械人協助消防人員在複雜和高風險的火場環境進行長時間的滅火及偵測工作，以減低前線人員面對的風險。

滅火機械人利用通訊網絡實時把事故現場的畫面傳送到指揮單位，有助事故指揮人員更準確評估和掌握實際情況。消防處現正採購的滅火機械人，預計於今年第三季投入服務。