世貿中心三級火｜因裝修關消防系統　消防顧問：法例無規管不能關

銅鑼灣世貿中心昨日（15日）發生三級火，當中翻新樓層有消防裝置關閉。消防顧問梁錦得今日（16日）在電台節目中表示，根據現行法例，並無嚴格規管消防裝置不能關閉，因消防裝置可能需要保養、測試等，故容許申請暫時關閉裝置。他又指，法例無給予消防處權力作審批工作，但消防處給予建議安全措施予大廈管業處、業主等，不過當中無硬性規定一定要遵守。



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對於世貿中心初步懷疑1、2樓電表房位置有電線起火，消防顧問梁錦得說，電錶房本來已被列為高危裝置，故需要有防火間隔保護及兩小時耐火性能，特別是樓齡較大的大廈，電錶房有機會因爲老化出現短路。

無嚴格規管消防裝置不能關閉

消防處昨日證實，商場1至5樓因有翻新工程，故警報系統等部分消防裝置被關閉。被問及因工程已關閉消防裝置是否正常做法，梁錦得表示，根據現行法例，並無嚴格規管消防裝置不能關閉。因消防裝置可能需要保養、測試、進行加改工程等，故容許申請暫時關閉裝置。

他強調，當中仍有一定的規管，倘暫停時間超過24小時，業主要聘用合資格註冊的消防承辦商向消防處提交通知書，每個通知最長時間是14日。一旦超過14日，便要再通知消防處。

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收到通知書 會給予建議措施予大廈

被問及消防處審批通知書的標準，梁錦得提到，法例無給予消防處權力作審批工作，當消防處收到申請時，會通知當區消防局，一旦發生事故時會提高警覺，而消防局亦會作出巡查，並給予建議安全措施予大廈管業處、業主等，惟當中無硬性規定一定要遵守。

對於有市民昨日稱商場內的防煙門無法開啟，梁錦得認為不是「正常情況」，懷疑是否因裝修工程，承建商把建築物料等放置在門內，而令防煙門打不門。他強調，當大廈要做大型裝修工程時，同樣要留意防火意識，因當年的嘉利大廈大火，都是因裝修而引起。

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商場有多於一條走火通道選擇

消防處職工總會主席聶元風又表示，由於昨日事發時，商場仍然營業，而且裡面人流眾多，故在半小時内將火警升爲三級是迅速的決定。他又指，商場一般是密閉空間，與外間空氣並非直接流通，故火警會令現場充斥濃煙，視野上較難找到逃生路線。另外，若商場內有大量濃煙，消防員或要較長時間才找到火源。

聶元風提醒市民，商場通常有多於一條走火通道，一旦發生火警，一般而言，若大廈樓層的較少，火警有機會蔓延到天台位置。