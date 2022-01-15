Omicron｜41歲貨機機艙清潔員初確診　曾到訪長亨邨麥當勞及街市

本港今日(15日)新增5宗確診個案，其中4宗涉及N501Y及T478K，疑為Omicron個案。今日亦有10宗初步陽性個案，包括一名41歲女貨機機艙清潔員，她與家人同住於青衣長宏邨宏善樓，個案經機場員工定期檢測發現。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該名初確診女貨機機艙清潔員日常主要負責貨機機頭部份的清潔，包括廚房、廁所等，如機組人員未有落機，亦有機會碰面，現時仍有待全基因排序方可確定個案感染源頭。



今日亦有10宗初步陽性個案，包括一名41歲女貨機機艙清潔員。（資料圖片）

機艙清潔員經定期檢測 1月14日發現初步陽性

今日新增的初步陽性個案，包括一名41歲女貨機機艙清潔員，她與家人同住於青衣長宏邨宏善樓，個案經機場定期檢測發現。她於1月8日及1月11日檢測亦為陰性，1月14日檢測為初步陽性，CT值為約20，她無出現病徵。

今日新增初步確診個案中的41歲女貨機機艙清潔員住宏善樓。（資料圖片/ 陳惠嫻攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該名患者每日負責三至八班航班機艙清潔，主要為貨機，當局仍然需要再追查患者曾清潔航班編號，以及追蹤一同工作的清潔人員。另外，患者日常主要負責貨機機頭部份的清潔，包括廚房、廁所等，如機組人員未有落機，亦有機會碰面，清潔期間會穿著合適全套保護衣，包括面罩、口罩及頭套，現時仍有待全基因排序方可確定個案感染源頭。患者與早前的確診的機艙清潔工（＃12908）無接觸，日常會坐E21、E32巴士上班，曾於1月10日到過青衣長亨邨麥當勞、長亨邨街市。

被問到為何該名機艙女清潔員，近日沒有跟隨兩日一檢要求，張竹君解釋，患者於1月的檢測紀錄為1月1日、3日、5日、8日、11日及14日，但最後三次檢測日子較疏離，需要再作了解。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指， 本港今日5宗確診個案，其中4宗涉及N501Y及T478K，疑為Omicron個案。（歐嘉樂攝）

另一宗初步陽性個案為早前居北角城市花園三座個案12860的家人，患者於1月5日入住檢疫中心，當時檢測結果為陰性，其後於1月12日出現咳嗽病徵，送院後初步陽性。張竹君指，該名患者早期已送往檢疫中心，故傳染期時無特別行蹤或緊密接觸者。

至於今日新增的個案，包括個案13031，她為昨日初步確診的51歲竹篙灣檢疫中心女保安，居將軍澳寶盈花園。另一確診個案13033則為早前於居北角楓林花園3期、中信証券上班48歲男患者的同住家人，他於1月8日被送往檢疫中心，同月13日發燒。

▼銅鑼灣牛気疑現傳播鏈▼



當局已追蹤35位同一時段訪「牛気」食客送檢

另外，早前確診、曾出席洪為民生日會的王詩雅，於1月4日曾與另一患者到銅鑼灣希慎廣場「牛気」打邊爐，同場的20歲港大男生（＃13012）亦先後確診。張竹君指，至今已追蹤到35位同一時段的食客，並已送往檢疫中心，只有少部分客人仍未追蹤到。