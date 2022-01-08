童樂居虐兒案｜教育評議會：或存虐兒文化　政府應徹查並考慮除牌

香港保護兒童會轄下「童樂居」院舍虐兒案，今日（8日）再多8人被警方拘捕。教育評議會同日發聲明，指事件累計26名幼童被虐，被捕職員共14人，佔該院舍幼兒工作者兩成，批評機構監管制度失效、員工訓練不足，質疑機構內已存在虐兒文化。

評議會呼籲社會繼續關注事件發展，並嚴正要求政府須向機構各層人員問責，並促社署檢視機構管治水平，「如屬嚴重失德及違規，宜撤銷其營運兒童院舍的資格。」

保護兒童會則表示，事後已由不同單位調配合資格人手到「童樂居」工作，確保服務不受影響，並重申童樂居營運受社署監管，「營運是完全符合法例及規管」，會安排涉事幼童及家庭接受臨床心理學家評估，費用由非政府撥款資源支付。



▼保護兒童會「童樂居」發生員工涉虐兒醜聞▼



香港保護兒童會旺角院舍「童樂居」在虐兒事件愈揭愈大。教育評議會今日（8日）發聲明，指涉事機構上月17日已接獲居民投訴，疑有幼兒工作者摑掌、插眼、拍打，甚至拋兒童落地等，卻至12月22日才報警。而以童樂居可接觸兒童員工不足70人計，累計已有兩成、共14名職員被捕，受虐幼童更佔住院者將四成，達到26人。

事件極其嚴重，本會認同執法部門必須嚴查，就相關涉及刑事行為，予以檢控。以儆效尤，為社會保護兒童作出認真而必須的實踐。 教育評議會執委會

評議會對機構相信表示極度失望與遺憾，質疑「機構內的虐待兒童文化已經形成」，而事件反映機構監管制度失效，員工訓練不足，評議會對事件表達憤慨，嚴厲譴責涉案幼兒工作者，並對機構監管不力，致兒童受虐的表示極度失望與遺憾。

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教育評議會要求政府就事件成立獨立調查委員會，加入非社福界人士作成員，之後將調查結果向公眾交代。同時向保護兒童會向層次負責人及主管問責，須按嚴重程度予以書面警告、降級，甚至停薪或革職等處分，犯案者須取消註冊資格。

而社署則應檢視機構的管治水平，「如屬嚴重失德及違規，宜撤銷其營運兒童院舍的資格，依正規程序重新委任合資格的機構接管」；並應逐一檢視該院舎兒童情況，有需要應為個別孩童轉換院舍。整體而言，社署亦應檢視及改善現行監察制度，免同類事件再現。

童樂居虐兒事件揭發近一個星期後，保護兒童會總幹事蘇淑賢在12月28日交代事件，公布再多4名職員涉及虐兒案，已被停職，會方將會報警。（羅君豪攝）

保護兒童會：幼童情緒支援費用由非政府撥款資源支付

香港保護兒童會今日（8日）回覆《香港01》，透露童樂居可接觸兒童員工約有60多人，事後機構已由不同單位調配合資格人手到院舍工作，包括幼兒工作者、幼兒中心督導及社工，確保服務不受影響。

保護兒童會重申，童樂居營運受社署監管，「童樂居營運是完全符合法例及規管」，另會安排所有涉事幼童及家庭接受臨床心理學家評估，情緒支援及相關服務費用由保護兒童會的非政府撥款資源支付。並安排基督教服務中心為有需要職員提供輔導。