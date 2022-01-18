校園天地｜明愛馬鞍山中學「生命盛宴」名人系列講座

明愛馬鞍山中學（下稱「明馬」）向來注重培育學生的品格，以及對生命的熱愛，以「生命有價」作為該校三年發展計劃的綱領。該校的曹雪蓮校長確信熱愛生命的人，都有其價值，能造福社會、締造和諧、傳播正能量。

（內容由明愛馬鞍山中學提供）



（明愛馬鞍山中學提供）

近年社會不斷提倡提升學生的正向價值及抗逆能力，明馬在本學年展開「生命盛宴」名人系列講座，邀得多位知名的生命鬥士分享人生經歷，包括「包山王」黎志偉先生和「神奇小子」蘇樺偉先生，期望通過名人的分享，以生命影響生命，為學生注入積極正面的能量，並體會天主教對生命的詮釋：「生命是天主賦予人的無價之寶；生命在本質上就是神聖的。」

「包山王」黎志偉：「沒有攀不過的高牆」

第一位到校訪問的生命鬥士為「包山王」黎志偉先生。黎先生在香港體育界赫赫有名，自小已是運動精英，曾奪得長洲搶包山比賽冠軍。可惜一場交通意外不幸導致他下半身癱瘓，但他沒有懷憂喪志，反而繼續堅持、積極面對、迎難而上，不僅上過擂台打拳賽，更騎着輪椅爬過獅子山，攀過如心廣場，令人佩服。

黎先生在講座中分享以上的個人經歷，亦播放以其經歷為藍本的電影《獅子山上》的片段。當天參加講座的同學聽得十分投入，並踴躍發問，為黎先生不屈不撓的精神所動容。先生亦以其座右銘「沒有攀不過的高牆」勉勵同學，希望同學抱有正面積極的人生態度。

神奇小子蘇樺偉：「目標、夢想須刻苦堅持」

隨後，明馬又邀得香港頂尖運動員、世界紀錄保持者「神奇小子」蘇樺偉先生到校，舉辦「蘇樺偉真情對話分享會」，其輸在起跑線卻贏在終點線的經歷，啟發同學，積極面對人生。

分享會舉行前，明馬同學先在禮堂觀賞改編自蘇樺偉個人經歷的電影《媽媽的神奇小子》。電影中的一些對白，如蘇媽勉勵蘇先生：「喊咗佢不如跑咗佢！」，以及蘇先生的對白：「輸喺起跑線唔緊要，最緊要係知道終點喺邊」，都讓不少同學印象深刻。而隨後的蘇先生的「真情對話」，正正可讓學生更深入和全面地了解他的傳奇經歷和堅毅精神。蘇先生不吝分享，細心回答同學的多次提問，不僅滿足同學的好奇心，還讓同學得到滿滿的鼓勵。在講座中，蘇先生還大力勉勵同學：「目標、夢想須刻苦堅持下去，不要灰心，過程會有得著，不要氣餒。」

中四陸禹軒同學很慶幸能參與兩次講座：「黎先生和蘇先生的分享都讓我十分感動，他們積極面對人生的挑戰，最終創造出驕人的成就，實在叫人佩服，我也覺得充滿勇氣，敢於面對以後的難關。」中三周華雄同學亦指：「兩位頂級運動員來校分享，讓我也憧憬日後成為運動員。」

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