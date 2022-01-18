校園天地｜九龍三育中學　「大自然融入教育，發揮正向精神」

疫情下，學生的身心靈發展均受到不同層面的影響。有調查顯示，中學生壓力指數屬偏高水平，相關比例亦是近十年最高。九龍三育中學一向重視學生全人健康的均衡發展，以「大自然融入教育」為主題，為學生提供不同類型的活動。相信大自然散發出的生命力對習慣電子化生活模式的青少年來說仍然是具吸引力。透過學習照顧這些植物和小生命，不但讓學生建立正向的人生價值觀，學習團隊合作精神，也讓學生精神壓力得到舒緩，從中獲得滿足感，增強自我概念和自尊感的認同。



園藝治療

園藝治療活動，改善同學的情緒、人際關係及專注力。同學們對自己製作的園藝小作品很有滿足感，讓他們感受到原來植物也可讓人感到快樂。

三育小農夫

透過有機耕種和人與植物的交流和接觸，利用多感官學習（觸覺、視覺、嗅覺、味覺、聽覺），剌激不同學習體驗。例如：翻土、播種、施肥、澆水等，可建立同學照料植物的耐性與責任感。加上同學能細心觀察在泥土中和空中的小昆蟲，例如：蚯蚓、蝸牛、蝴蝶等，可用手觸摸泥土的質感，亦可以把蚯蚓或蝸牛放在掌心上，感受和探索一下牠們蠕動時的感覺，帶來不同的感官刺激。

種出好心情

為升中的同學舉辦「中一啟潛課程」，輔導組老師精心為新同學設計「種出好心情、發揮正能量」活動，同學先認識不同植物的名稱、特性及栽種方法，之後按照個人喜好，設計出獨有的組合盆栽。活動過程中，同學和組員可以互相分享植物、泥土及工具，藉此促進同學之間的溝通和了解。

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魚缸造景學會

魚缸造景學會讓學習愛惜自然生態環境，培養細心、耐性和責任感。由學生定期負責換水、修剪水草、清理藻類生物、餵食魚糧、清潔濾水器、保持水質穩定、二氧化碳濃度和維持光合作用的生態平衡。同學們每逢小息或放學，都會走到這綠色生態魚缸細心觀賞綠色水草冒出小小的氧氣泡、小魚兒和小蝦子自由自在地游玩，讓同學可以近距離靜心微觀大自然的生態。

「童養蜥」計劃

學校展開「童養蜥」計劃，招募鬃獅蜥照料員，輪值負責餵飼、清理及記錄工作，同學們超乎預料地踴躍報名。生物科老師亦製作了展板介紹鬃獅蜥的生活習性。鬆獅蜥最愛吃的「杜比亞蟑螂」，牠可愛的樣子吸引喜愛小動物的同學經常探望去探望。同學一起見證朵的成長過程，令人興奮。

水耕種研習閣

科學組於高中設立水耕種研習閣，提升學生對中守自然的探究能力，學生又可細心地培育幼苗，享受水耕研習的樂趣。

園途友里

本校家教會舉辦「園途友里」小組，透過園藝治療手法，在校園小天台，讓家長接觸大自然，紓緩情緒，提升創意，享受園藝活動帶來的益處。

（內容由九龍三育中學提供）

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