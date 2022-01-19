專營的士方案還魂　陳帆表明重推　研車隊以《僱傭條例》聘用司機

的士保險龍頭泰加保險早前通知車主斷保，引起的士停駛驚魂，之後保監局指泰加在投資及市場調配違反法定，要求德勤‧關黃陳方會計師行接管業務。

事件再次揭起的士業的多項問題，運輸及房屋局局陳帆今日（19日）於立法會回應議員質詢時透露，正檢視一系列提升的士質素政策，包括探討透過專業車隊管理的士，即上屆立法會未能審議，最終「胎死腹中」的專營的士方案。

陳帆續指，方案包括由車隊以《僱傭條例》聘請司機，不過他補充，並非要求全數的士都需採用相關方案，稍後會再到立法會諮詢意見。



陳帆回應有關的士問題的質詢（羅君豪攝）

工聯會立法會議員陸頌雄提出口頭質詢，關注的士車保問題。陳帆回應表示，的士保險以商業原則釐訂保費，近年由於的士意外率升，經營欠佳，因此保費上升。他續指，有保險公司承接泰加的士車保的保單，並會有不同措施釐定保費，例如的士車主投保時，可提供指定司機資料，包括其交通事故紀錄等，可獲保費折扣。如在索償時，司機可提供事故的片段，自負額亦可獲得扣減。

陳帆表示，的士保險與的士營運息息相關，政府現在檢視，並將會提出一系列建議，改善的士質素，包括探討如何透過專業車隊管理，提升的士服務質素，亦即「專營的士」；引入的士司機違例記分制；以及提高利用汽車非法出租，或取酬載客的用途罰則等。

強調非限制所有的士都要按《僱傭條例》聘司機

陸頌雄問到專營的士詳情及相關措施時間表時，陳帆表示，一直有就專營的士與業界溝通，包括探討以《僱傭條例》聘請司機，強調這是政府方向，但並非全數的士需採用同樣措施，之後會將相關措施提交到立法會諮詢。

陳帆又指，的士業界亦有提出若干措施改善質素，包括要求司機向的士營辦商提供過往的定罪事務證明書；透過車隊集中管理，及加強司機培訓；並正就不同防止碰撞、保持行車線警報，及監測司機駕駛狀態的裝置做測試。至於包攬訴訟等問題，會交由警方執法。

被問的士加價申請何時審批 陳︰希望盡快處理

航運交通界立法會議員易志明則表示，的士申請加價已久，質疑當局何時才會審批。陳帆表示，因應2019年社會事件，以及之後的新冠疫情，需要重新搜集資料，尤其是業界營運模式，希望盡快處理相關程序，假如一切順利，稍後會向行政會議及立法會尋求支持。