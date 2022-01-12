安老院宿位供不應求　羅致光稱輪候時間首縮至19個月：好大嘅進步

本港人口急速老化，安老院舍宿位供不應求，長者「等到死」情況向被詬病。

勞福局局長羅致光今(12日)接受港台錄播節目《盤點政策》訪問時指，任內透過每年增加「買位」措施，首見整體安老院舍平均輪候時間下降至19個月，「首次見到1字頭，終於唔係2字頭，甚至係最高峰時期嘅3字頭。」他形容是「好大幅度嘅進步」，但強調仍待加把勁，「19個月仍然係一個好長嘅時間。」

翻查資料顯示，過去一年輪候時間有8個月跌至19個月低位，不過據社署最新數據，去年12月底長者院舍整體平均輪候時間已回升至20個月，津助院舍及合約院舍更要等候41個月。



勞工及福利局局長羅致光接受訪問時表示，任內透過增加「買位」政策，令安老院輪候時間首次出現「1字頭」。(港台《盤點政策》網上截圖)

每年增1000個甲一級改善買位宿位 相等於10間安老院

勞工及福利局局長羅致光表示，他於任內透過增加「買位」一招，增加安老宿位供應，

當局每年增加1000個甲一級的改善買位宿位，市場上的宿位供應即相等於10間安老院，倘連續推行5年，此舉即形同於增加50間「資助」安老院。他提到，過去兩年均已增加「買位」，未來兩至3年均會繼續推行。

本身是學者的羅致光又提到，早在16年前已開始關注安老院舍平均輪候時間，他留意到在其任內有下降趨勢，「首次見到1字頭(19個月)，終於唔係2字頭，甚至係最高峰時期嘅3字頭。」

他形容是初見成果，「你問我，係好大幅度嘅進步，但19個月，仍然係一個好長嘅時間。」他又指坊間主要關注福利政策中尚未滿足部分，「所以只會係可以做得更好，無最好。」

勞工及福利局局長羅致光(資料國片)

翻查資料顯示，羅致光所指的19個月，是去年其中8個月整體平均輪候時間紀錄(3月、4月、5月、7至11月)，其中去年6月更低見18個月，不過據社署最新數據，截至去年12月底止，共有29058名長者於中央輪候冊內，整體平均輪候時間紀錄已回升至20個月，津助院舍及合約院舍更要等候41個月。

至於安老業人手方面，他認為，吸引年輕人入行相當重要，雖然不時有人批評相關培訓計劃成效不高，「啲年輕人兩、三年就走晒」，但他指，起碼予年輕人有機會入行，即使最終有流轉，該年仍然增加數百人的人力供應，且他們未來亦有機會重新入行。

羅：未來或擴闊輸入外勞的院舍類別

至於輸入外勞，羅指，假如無法解決本地勞工，「都係要諗」，未來或擴闊輸入外勞的院舍類別，但會盡力吸納本地人才，亦是首要。羅續指，輸入外勞亦非易事，因相關勞工需要懂得廣東話。

被問到港府擬以200億元購置社福設施，他則指目前正不斷努力，為免影響議價，會待有明顯進展時再向外交代。