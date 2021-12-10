首個工廈改裝過渡屋項目觸礁　租金、租期未達共識　涉116個單位

本港房屋問題嚴重，不少人居於劏房或不適切環境，政府近年大力發展過渡性房屋，以此為「撲近火」手段。早在去年12月，政府曾透露本港將有首個工廈改建過渡性房屋的項目，並已批出撥款，擬改裝觀塘大偉工業大廈，提供116個單位。

不過，據了解上述項目已告吹，因營運的非政府機構與業主在租金及租期上無法達成共識，難以令租金水平設定在基層可負擔的價格，加上租期過短，故計劃最終觸礁擱置。

運輸及房屋局查詢回覆查詢時證實，負責的非政府機構和該工廈業主未能達成一個可行的租務安排，因而未能落實。



在去年12月，運輸及房屋局局長陳帆曾宣布，本港首個工廈改建的過渡性房屋項目在平安夜（24日）已獲批出撥款，上限是6,150萬元，目標今年年中動工，如一切順利，於2022首季入伙，屆時可惠及116個家庭，約370人，選址是觀塘鴻圖道大偉工業大廈。

據了解，營運機構曾與業主商討了約一年，本來打算整幢改裝，但與業主在租金及租期上無法達成共識，故最終要擱置計劃。

據悉，營運機構本來想營運約10年時間，但業主提供的租期較短，加上業主預期每個單位的平均租金至少6,000元，意味一般基層難以負擔，最終決定擱置。

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運房局：不會放過任何機會

運輸及房屋局回覆查詢時表示，就觀塘大偉工業大廈改建作過渡性房屋的項目，負責的非政府機構和該工廈業主未能達成一個可行的租務安排，因而未能落實，又強調專責小組不會放過任何可幫助居於不適切居所家庭的機會，會繼續跟進。

翻查資料，早在2018年，特首林鄭月娥發表任內第二份《施政報告》時，曾提出部分工廈可改作過渡性房屋。位於商貿、商業、綜合發展區及住宅地帶等非工業用途用地的工廈業主，可將整幢或部分樓層作過渡性房屋，業主可獲豁免補地價，但要低於市價出租。