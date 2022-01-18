浸大研究：雙酚S增乳癌風險　常見於外賣飯盒、餐具等塑膠製品

外賣飯盒、即棄餐具是不少人經常會接觸到的產品，一項由浸會大學進行的研究中發現，廣泛應用於包括外賣盒及膠餐具等塑膠容器，作增塑劑及紙品的顯色劑的化學物雙酚S，於白老鼠實驗中，揭發與乳腺腫瘤增生和惡化相關，會增加乳癌風險。研究團隊建議學界需更深入研究雙酚S對健康的影響，並制定安全標準及尋找更安全的替代品。



雙酚A以往被廣泛應用於生產嬰兒水樽、食物及飲料容器及餐具中作增塑劑，以及於列印收據的感熱紙中作顯色劑等，但由於被證實與人體內分泌系統失調、代謝疾病及乳癌風險增加有關，故改用雙酚S作替代品。但一項由浸會大學領導的研究則發現，代替品雙酚S一樣會有令乳腺腫瘤增生及增加患癌風險。

研究團隊將乳腺癌細胞移植至白老鼠身上，並每日注射雙酚S作研究，發現雙酚S會增加腫瘤的大小及重量，低劑量的組別腫瘤增生13倍（大小）及11倍（重量）；而高劑量的組別則會增生4陪（大小）及4.5倍（重量）。

除了腫瘤大小增加外，雙酚S更會令壞死區及癌細胞聚集區亦有影響。當中高劑量組別的白老鼠壞死區面積佔腫瘤11.5%，較其他組別細小，相對癌細胞聚集區的惡性組織相應擴大，反映高劑量雙酚S或最終令腫瘤惡化。

浸大化學系講座教授暨環境與生物分析國家重點實驗室主任蔡宗葦教授指出，雙酚S暴露組別的白老鼠脂質和蛋白分怖與人類乳癌組織的樣本有相似的現象，推斷雙酚S暴露會增加患乳癌風險。由於今次研究僅以白老鼠作實驗體，有必要作更深入研究，以了解對人體健康的影響，亦應就使用雙酚S制訂相應安全標準並尋求替代品。