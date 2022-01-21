收倉鼠受阻漁署報警　警派員戒備　飼主︰公司知道咗唔俾我返工

被指銅鑼灣寵物店Little Boss有倉鼠樣本對新型冠狀病毒呈陽性反應，政府於周二（18日）「強烈建議」市民交出去年12月22日或之後購買的倉鼠人道毁滅，昨日(20日)有義工擔心倉鼠的安危，到漁護署新界南動物管理中心外收集市民的倉鼠。漁護署今日(21日)凌晨一度譴責相關行為，並指會報警處理。

今日早上九時許，負責接收倉鼠的動物管理中心門外，有警員戒備。惟現場仍有義工游說到場市民，將倉鼠交予義工代管，以免倉鼠遭當局人道毀滅。有義工説，他們其中一人被警員要求登記身分證，但在場警員沒有再採取任何行動。



今日早上，大約有不足10名市民到動物管理中心，將倉鼠交予漁護署。中心門外繼續有義工，向打算「交鼠」的市民作呼籲，希望他們將倉鼠交予義工代為看管，但無人願意交上。有到場「交鼠」的飼主說，「唔好啦，都危險。」其中一名男士向義工解釋，「我公司知道咗又唔俾我返工，又不停要做檢測，好麻煩，我先無奈要拎過嚟，俾你哋都不太好啦。」

義工曾向該名飼主作游說，仍然未能成功，但未有阻止飼主到場「交鼠」。記者今早在現場所見，動物管理中心外，有大約四名警務人員遠距離留意情況。

續有義工在場游說望救倉鼠

其中一名游說「救鼠」的義工説，昨日的確比較多到場市民，願意把倉鼠交給他們代管，但今日則未成功，「如果冇人交，我都覺得係好事，即係話已經唔會再有其他生命犧牲。突然間公布倉鼠發現新病毒，如果政府一早出嚟解釋，講清楚邊啲倉鼠危險，可能會比較好啲，啲人知道點樣應對，邊啲可能有危險，𠵱家搞到咁。」

▼1月20日，約10名義工勸止市民交倉鼠予政府▼



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▼1月19日，漁護署到Little Boss旺角分店人道毀滅小動物▼

