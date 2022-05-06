綠置居2021｜揀樓結束　青富苑續滯銷　料特快公屋可揀5個大單位

【綠置居/啟鑽苑/青富苑/蝶翠苑/租置計劃】新一期綠置居去年10月推售至今，經過差不多半年時間，今日（6日）完成揀樓程序，新盤鑽石山啟鑽苑、上期貨尾柴灣蝶翠苑和租置單位已全數沽清，惟最新銷售資料顯示，同為貨尾的青衣青富苑仍有164伙滯銷。

公屋聯會表示，留意到房委會未有在上月恢復揀樓時，重新推新年初撻訂的多個單位，包括五個愈300平方呎的較大單位，預料仍未出售的單位多達約170伙，估計會全數撥入下半年的特快公屋編配，相信屆時的幸運兒將能罕有挑選大單位新樓「上車」。



青富苑有164伙未售出

新一期綠置居去年10月29日起開售，至今已超過半年，揀樓程序今日結束，至今共售出3,294伙，當中啟鑽苑、蝶翠苑和約800伙租置屋邨貨尾單位已全數售出，房委會資料顯示，青富苑兩座仍有合共164伙未售出。

招國偉。（資料圖片）

撻訂單位最大459呎 輪候公屋滿一年有機會買到

身兼房委會委員的公屋聯會總幹事招國偉表示，本身已預期青富苑有約200伙賣不出，現時的銷情與估算相近，當中大部分為180多平方呎的超細單位，惟他留意到今年初該苑有五個較大單位撻訂，最大單位達459平方呎，惟相關回收單位未有在上月恢復揀樓時再次推售，相信一併撥入下半年的特快公屋編配計劃，向輪候公屋滿一年的申請者推售，相信大單位屆時會相當受歡迎。

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招國偉續指，去年共有6萬人公屋輪候人士申請特別公屋編配計劃，根據以往經驗，相信屆時青富苑能全數售出，但即使仍有單位剩下，再下一期的特快公屋編配計劃便可消化所有單位，相信不會轉為出租公屋單位。

特首林鄭月娥去年底在年度回顧記者會上表示，會在下一期綠置居推出先導計劃，將所有於綠置居2020/21剩餘的單位，以特快公屋編配計劃作平台，向申請公屋約一年或以上人士推售，即去年3月31日或之前登記申請公屋及符合其他資格的人士。