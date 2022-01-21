疫情│巴裔婦丈夫拾荒致葵涌邨逸葵樓爆疫　疑關鍵超級傳播者曝光

第五波新冠病毒Omicron疫情持續擴大，爆疫的葵涌邨逸葵樓2,700名居民今晚（21日）傍晚6時起禁足原址隔離五日至下周三（26日）早上。暫有約20名逸葵樓染疫，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅拆解逸葵樓居民「無座向」中招原因，源自巴裔婦的確診丈夫曾與初步確診的清潔工接觸，而清潔工每日在大廈當清潔工作期間接觸不同市民，亦因此出現人傳人情況。



▼1月21日，逸葵樓實行為期5天的圍封檢測▼



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陳肇始：今日外出同座居民相信仍安全

食物及衞生局局長陳肇始今日（21日）表示，因應葵涌邨逸葵樓出現超級傳播，有約20宗染疫個案，決定由今晚6時起，於逸葵樓實行為期5天的圍封檢測。居民的病毒基因排序油麻地海景絲麗酒店隔離後染疫的43歲巴基斯坦婦人，其超級群組繼續擴散。

現時逸葵樓傳播途徑已發生，今次為期5天的原址圍封檢測，目標盡快找到已在潛伏期的居民。由於病毒有數天潛伏期，需要做多幾次測試。陳肇始補充，周三（19日）大廈已進行過圍封強檢，當時有2,500位住戶到場進行檢測，絕大部分的結果為陰性，因此今日外出的同座人士相信仍安全，但由於當中亦出現確診個案，現時則發現得更多，因此以策安全。

陳強調由於大廈無結構性問題，居民不需要去檢疫中心，疫情初期不少為家居檢疫，最重要現時居民不要再離開，現時邨內的檢疫設施足夠，原址強檢最合適。

徐樂堅表示，確診的43歲巴基斯坦婦（#13045）的丈夫不時會四處收集垃圾變賣，本月13日他曾到逸葵樓收集站，與一位現時為初步確診、在邨內工作的清潔女工接觸。由於女工每日均到逸葵樓內不同樓層清潔，不排除工作期間會接觸不同市民，因此出現「無座向」人傳人式傳播。

徐樂堅又說，環保署及政府專家袁國勇昨日（20日）曾到逸葵樓考察，全幢大樓有超過20宗個案，涉及在1、2、7、11、14、15、20、25號等13個單位，及分佈12個樓層，並涉不同座向。視察期間，當中未有發現結構性問題，空氣流動問題及喉管問題，估計大樓爆疫好大機會由一名超級傳播者引起，遊走不同樓層傳播。

清潔女工居映葵樓14樓

有關的初步確診清潔女工本身為同一屋邨的映葵樓14樓居民，而在逸葵樓工作，疑因而兩座大廈出現確診個案。徐表示，據初步觀察，超級傳播者應於1月16日至1月18日最有傳染性，該段時間內接觸過的市民應會陸續發病，而Omicron有3至5天傳播期，1月19日於逸葵樓的圍封行動應會發現到部份個案，相信未來幾天可能會發現更多新個案。

▼1月21日，葵涌邨逸葵樓居民禁足隔離首晚落樓檢測▼



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▼1月20日，葵涌邨逸葵樓多名居民確診被圍封▼

