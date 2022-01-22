逸葵樓共96人染疫　初陽男住戶於松悅園護老院工作　50長者要檢疫

本港新冠肺炎疫情嚴峻，葵涌邨逸葵樓更出現爆發。衞生署衞生防護中心公布，今日（22日）初步確診個案超過100宗，當中大部分是逸葵樓居民，該大廈目前共有96個逸葵樓住戶確診或初步確診。初步確診個案包括在葵涌邨商場松悅園耆和護養院工作的49歲男子，當局料當該名男子正式確診後，約50多名院友須送到檢疫。

在逸葵樓環境樣本方面，當局指在8樓電梯按鈕，以及7樓的垃圾房內手柄驗出陽性，因此認為在逸葵樓中，比較大機會出現環境污染。



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逸葵樓爆疫，政府周五（21日）傍晚6時起在該大廈實行禁足令強制檢測五日。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日新增10宗葵涌邨個案。而初步確診方面，個案達約100宗，當中「好大部分都係逸葵樓居民」。目前逸葵樓共有96個住戶和訪客初步確診或確診；另外的確診個案包括在保安員，以及在逸葵樓工作、居映葵樓的清潔工人等。

逸葵樓初步確診個案中包括一名49歲男子。他於葵涌邨商場三樓平台的松悅園耆和護養院任職護士，最後上班日為1月20日，他曾在1月19日檢測不過為陰性，至1月21出現不適再檢測，結果則為陽性。

▼1.22政府公布新增26宗確診及逾100宗初步確診個案▼



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張竹君指，松悅園耆和護養院內有百多名院友，而該名初步確診男病人主要負責照顧50多名院友。若他正式確診，相關院友要赴亞博館檢疫。另外，男病人亦有在德昌大廈的德昌護老中心工作，不過他不會接觸長者，主要負責在藥房派藥，因此相關人士要檢測。

被問到相關老人院出現爆發的風險，張竹君回應稱該名初步確診男病人「唔係好直接接觸老人家，主要係派藥畀其他護士餵啲老人家」。不過由於在同一空間逗留較長時間，所以他工作區域長者要檢疫；而另一區的就檢測，不過如出現陽性個案，檢疫人數會增加。至於另一間老人院，張指初步確診男病人在藥房兼職，「唔會出嚟，又唔會見啲老人家，所以覺得風險相對低啲」，故暫時只需檢測。

逸葵樓初步確診個案中包括一名49歲男子，他於葵涌邨商場三樓平台的松悅園耆和護養院工作。（馬煒傑攝）

張竹君又表示，當局在1月20日採集的逸葵樓環境樣本中，當中8樓電梯按掣驗出陽性，而7樓垃圾房內手柄亦同樣陽性，她指該處應只有清潔工才使用。而當局仍在進行分析，認為在逸葵樓比較大環境環境污染。

另外，今日亦再多6位映葵樓居民初步確診，包括一名在瑪嘉烈醫院工作的人士，總共涉8個單位。