葵涌邨逾百人中招　全邨16幢約3.5萬居民　鄰近葵馥苑為警察宿舍

葵涌邨爆發大型疫情，除了昨日（21日）在逸葵樓出現至少20宗確診後，消息指映葵樓都出現大量個案，逸葵樓及映葵樓合計有96宗陽性個案，而芊葵樓等都出現確診個案。房屋署資料顯示，葵涌邨共有16座，全邨有13,600戶，人口有約34,800人，毗鄰有小學及中學，另外旁邊的葵馥苑有兩座，分別為消防及警察宿舍。



▼1月22日凌晨4時，葵涌邨映葵樓圍封強檢▼



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葵涌邨為重建邨，有指為荃葵青最大型的公共屋邨，重建後於1997年首先有3座入伙，位於屋邨最東南面的春葵樓、夏葵樓及秋葵樓，至於今次涉及確診個案的逸葵樓、映葵樓與超級傳播者曾到訪的芊葵樓和綠葵樓，都是在2005年入伙。

房屋署資料顯示，截至2021年9月30日，16座公屋共有13,600戶，人口約為34,800人。按房屋署的管理情況，亦會把春葵、夏葵、秋葵、茵葵、百葵及合葵樓6幢合計一個屋邨辦事處管理，而其餘10幢就由另一辦事處管理。

葵涌邨佔地廣，約5幢為一圈，約分3大範圍。（地理資訊地圖）

按地圖顯示，葵涌邨主要分了3至4個區域，首先爆疫主要地點—逸葵樓及映葵樓屬同一區域，位於北面，鄰近有中華基督教會全完中學及聖公會仁立紀念小學。邨民可以行人天橋步行到葵涌邨另一區域，即葵涌商場一帶，該區亦有5座公屋，其中確診的巴籍男子曾到綠葵樓及芊葵樓垃圾站執垃圾。葵馥苑與葵涌邨只有一條大窩口道之隔，葵馥苑現為消防及警察宿舍。至於其餘6幢葵涌邨分屋則較為分散，亦與該10座相隔較遠。

政府地理資訊地圖亦顯示，葵涌邨有兩個垃圾收集站，分別位於碧葵樓及曉葵樓旁邊。

▼1月21日，葵涌邨逸葵樓居民禁足隔離首晚落樓檢測▼



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葵涌邨居民主要會使用大窩口地鐵站出入，毗鄰亦有大窩口邨。葵涌商場下有公共運輸交匯處，有5條巴士線以該站為總站，亦有3條途經巴士線及一條專線小巴線，會來往至石籬邨。