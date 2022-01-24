Omicron｜國泰料去年蝕56億至61億　行政總裁：盡一切努力增運力

Omicron全球肆虐，香港又同時正受Delta威脅，港府早前收緊機組人員的防疫措施，並正調查國泰航空獲豁免貨機機組人員檢疫之下有否違規及其「客機去貨機返」營運形式。

國泰航空今日（24日）公布，根據賬目初步審閱以及董事局現階段掌握資訊，預計國泰將錄得綜合股東應佔虧損約港幣56億元至61億元，雖然預計虧損龐大，但相比截至 2020 年 12 月 31 日止年度股東應佔虧損港幣216億元為佳。

國泰行政總裁鄧健榮表示，港府於去年12 月底及 1 月初進一步收緊旅遊限制，及機組人員檢疫要求，影響國泰客運及貨運運力，預期由 2 月起每月營運現金消耗將為港幣10億至15億元，國泰正盡一切努力在情況好轉前增加運力，採納增加機組人員資源的應對，估計可讓每月較現時額外增加約 5%貨運運力。



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上月載客9.2萬人次較疫前跌96.9% 同期貨運量減24.1%

國泰航空今日公布，去年12月載客92,219人次，較 2020 年同月增加130.6%，但比疫情前 2019 年 12 月水平則下跌 96.9%；同時去年12月份運載13.46萬公噸貨物較 2020 年同月增加 12%，但與 2019 年 12 月相比減少 24.1%。

預計虧損龐大 但比2020年虧損216億元為佳

國泰指，根據賬目初步審閱以及董事局現階段掌握資訊，預計國泰將錄得綜合股東應佔虧損約港幣56億元至61億元，雖然預計虧損龐大，但相比截至 2020 年 12 月 31 日止年度股東應佔虧損港幣216億元為佳。

料 2 月起每月現金消耗10億至15億元 鄧健榮：增機組人員資源應對額外增約 5%貨運力

國泰行政總裁鄧健榮表示，港府於去年12 月底及 1 月初進一步收緊旅遊限制，及機組人員檢疫要求，影響國泰客運及貨運運力，本月僅能運作相當於疫情前約 20%的貨運運力及約 2%的客運運力。據初步評估，如按上述運力水平，預期由 2 月起每月營運現金消耗將為港幣10億至15億元，國泰正盡一切努力在情況好轉前增加運力，採納增加機組人員資源的應對，估計可讓每月較現時額外增加約 5%貨運運力。