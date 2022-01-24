外資駐港數目創新高逾9,000個　投資推廣署︰未見國安法引致撤資

全球新冠肺炎肆虐，本港收緊入境限制阻隔病毒流入，加上政治環境改變，有指或會影響外資留港經商意欲。不過，投資推廣署署長傅仲森今日（24日 ）指，目前未有明顯證據反映《港區國安法》致外資撤離，反而不少企業對投資香港抱興趣，包括內地、美國及英國。他亦指，疫情影響下租金下降，企業投資成本反而減輕，更有國際飲食集團考慮投資本港。



外資企業駐港數目去年創新高 投資推廣署完成370個投資項目涉全球42個經濟體

政府統計處早前公布，截至去年6月1日，以香港作為地區總部的美國企業，數量按年跌近10%至254間，創18年新低。在港日資企業亦同樣錄得下跌，微跌7%至210間。不過，投資推廣署今日公布，去年團隊完成370個投資項目，來自全球42個經濟體，按年增長37個，為本港創造逾3,000個職位。外國投資者去年更創新高，外資企業駐港地區總部及辦事處的數目合共為9,049個，其中150個在香港設為地區總部。

傅仲森：未聽聞外資大規模關閉及撤離本港

傅仲森表示，留意到有企業正削減香港業務，但未聽聞將大規模關閉及撤離本港。他認為，導致外資公司數目變化的原因複雜，例如疫情帶來的經濟挑戰、或去年全球併購活動頻繁，部分企業被收購因而更改註冊地。但他指，目前未有明顯證據反映港區國安法是外資撤離的原因。此外，金管局數據亦顯示未有資本外流；亦有數據指出，本港吸納外商直接投資的排名為全球第三。

投資推廣署署長傅仲森表示，留意到有企業正削減香港業務，但未聽聞將大規模關閉及撤離本港。（歐陽德浩攝）

最多投資項目分別來自內地、美國及英國

傅仲森續指，在目前錯綜複雜的環境下，仍顯示環球廣泛地區經濟體，仍對投資香港抱興趣。當中最多投資項目來自內地、美國及英國則緊隨其後。他估計，香港的定位為背靠內地，不少外資以香港作為踏腳石進入內地，或內地企業亦以香港集資，甚至從美國退市後考慮來港上市，因此預期內地公司在香港的數量，將繼續保持高水平的增幅。

傅仲森認為，港府採取「清零」的防疫措施，不會影響外資來港意欲，因投資者放眼未來3至10年，並非只為未來數個月賺錢，同時香港擁有背靠大灣區的優勢；而企業亦可長期派駐員工在港，不須頻繁進出香港接受隔離，故不感到擔心。他亦指，大規模的疫苗接種令全球住院人數減少，估計商界在一段時間後會找出方法，恢復正常營運。

租金下降投資成本減 國際飲食集團考慮投資本港

傅仲森亦公布，去年新增的投資項目，最多來自金融科技行業，其次分別為創科及金融服務業。他指，雖然疫情下旅遊、酒店相關行業面臨挑戰，但仍有國際飲食集團對香港感興趣。他解釋，由於疫情令本港高昂的租金下降，投資的成本變得較易負擔。

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