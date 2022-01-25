霍家爭產接近達成協議　需取家族海外成員指示　案押後至周四

已故全國政協副主席霍英東的遺產案，長房三子霍震宇偕兩姐，指控二哥霍震寰，涉隱瞞家族公司可以回購南沙發展項目權益。審訊於上周二起多番押後，以商議和解，期間與訟各方庭上透露商議有進展。而案件今(25日)再在高等法院再處理時， 庭上透露已非常接近達成協議，需要更多時間，同時因部份家族成員在外地，需向他們索取指示，法官遂把案件押後至本週四下午。



原告為長房的三子霍震宇、長女霍麗萍和次女霍麗娜，他們要求家族公司有榮有限公司，回購涉及南沙發展項目權益的股權。被告包括長房的長子霍震霆、次子霍震寰，以及相關的家族公司，包括霍興業堂置業有限公司、有榮有限公司及霍英東基金有限公司等。

霍震宇離庭時稱，案件日日都有進展。(朱棨新攝)

霍震宇稱日日都有進展

自上星期二起已有到庭的霍震宇，今日再被問及和解的進度、問否農曆新年時和家人一同食飯時，他仍之前一樣，謂：「有進展」。 在記者多番追問下，他稱：「日日都有進展」。

律師指非常接近協議

代表霍震宇的資深大律師Clifford Smith庭上透露，已非常接近達成協議，但需要更多時間。而代表霍震寰的資深大律師黃仁龍則透露，長房之間已非常接近達成協議，而已向二房和三房提供相關文件，但部份家族成員身處海外，需向他們索取指示。

資深大律師Clifford Smith原提議案件押後至星期五，惟法官認為先押後至星期四下午，若有需要則可以押後至星期五，最終把案件押後至周四。

案件編號：HCA92、274、275/2016

霍英東長房子女因南沙項目引發爭產訴訟。(詳看下圖)