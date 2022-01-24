霍家爭產｜霍麗娜律師求押後一天傾細節　官稱從未見和解如此需時

已故全國政協副主席霍英東的遺產案，長房三子霍震宇偕兩姐，要家族公司回購南沙發展項目權益。案件於上周二續審時，原定霍震宇開始作供，惟霍家各方多番要求押後，以商議和解。案件今（24日）在高等法院再處理時，霍麗娜的律師庭上透露，霍家長房間已原則上達成協議，但需要多一天時間，商討細節。法官擔任法官26年，未曾遇到案件需如此多時間商議和解，但仍批准申請，並希望事件可在農曆新年前解決。



原告為長房的三子霍震宇、長女霍麗萍和次女霍麗娜，他們要求家族公司有榮有限公司，回購涉及南沙發展項目權益的股權。被告包括長房的長子霍震霆、次子霍震寰，以及相關的家族公司，包括霍興業堂置業有限公司、有榮有限公司及霍英東基金有限公司等。

與訟各方已完成陳詞，原定於上周二霍震宇開始作供。惟長房次女霍麗娜申請押後兩天，尋求解決方案，獲法官批准。而案件於上周四和周五再處理，與訟方在庭上表示，商議有進展，但要求更多時間，案件因此押後至今天。

霍震宇今仍有到庭。(朱棨新攝)

代表霍麗娜的資深大律師余若海今表示，長房之間已原則上達成協議，但要求押後一天，再商議細節。

代表二房和三房的代表大律師則指，二房太太馮堅妮年事已高，已達鮐背之年，望案件盡快有定案。

官稱從未見商議需如此多時

主審法官陸啟康指，他擔任法官26年，未曾遇到案件需如此多時間商議和解。陸官又指，希望事件可以在本周內、農曆新年前解決。

多天到法院的霍震宇，被問及商議和解的情況時，他再次表示：「有進展」。而今天亦到法庭的霍麗娜，被問及是否有信心在過年前解決事件，她回應：「睇報紙啦」。

案件編號：HCA92、274、275/2016

霍英東長房子女因南沙項目引發爭產訴訟。(詳看下圖)