消毒謬誤多　近半受訪者以為稀釋漂白水可放隔夜　工會促加強培訓

新冠肺炎疫情持續兩年，不過有調查顯示，有市民甚至是清潔工人，對清潔消毒基本知識存有謬誤，有近半受訪者誤以為，稀釋後漂白水存放逾24小時後仍有消毒效力，近8成人不知道酒精消毒只適宜塗抹。

清潔服務業職工會表示，行內不少清潔公司無提供足夠職業培訓，令前線工人「真工作、假消毒」，憂令工友置身抗疫險境，及增加疫情傳播風險。工會又促請，港府應盡快將新冠肺炎納入職業病，加強勞工保障。



清潔服務業職工會表示，行內不少清潔公司無提供足夠職業培訓，令前線工人「真工作、假消毒」，憂令工友置身抗疫險境，及增加疫情傳播風險。（陳淑霞攝）

清潔服務業職工會及香港家務助理總工會於今年一月期間，成功以網上問卷及電話方式訪問100名市民，了解他們對清潔消毒劑使用情況，當中3成受訪者曾經或正在從事清潔行業。

調查結果顯示，近半市民誤以為稀釋後漂白水存放逾24小時後仍有消毒效力；近8成人不知道只能以酒精為金屬表面消毒。另有近8成受訪者，不知道酒精消毒只適宜塗抹方式。

行業培訓不足 清潔或淪「假消毒」

清潔服務業職工會會長黃迺元表示，疫情已持續兩年，但調查反映前線清潔工友或未掌握正確消毒知識，據他了解，行內不少清潔公司未有為工友提供足夠培訓，「甚至有相對唔負責任嘅公司，只係叫佢哋簽個名，就當培訓咗。」黃續指，缺乏正確消毒方式，即使前線工友妥善完成清潔工作，亦可能僅淪為「假消毒」，令清潔工人身置險境，亦難以遏止病毒傳播。

他又提到，雖然勞工界爭取多時，但新冠肺炎尚未列為職業病，染疫工友需證明自己在工作時間內感染，追討工傷賠償時困難重重。他續稱，葵涌邨社區爆發，40名清潔工人需送往檢疫，隔離期間手停口停，能否符合病假申領條件亦成疑，「究竟點樣彌補損失，政府都冇切實交代，只係識叫你哋體諒。」他促請政府修訂相關法例補漏，及向前線清潔工友發放防疫津貼，加強支援。

黃又認為，葵涌邨清潔工友送往隔離後，令清潔消毒服務呈真空狀態，他期望港府未來再進行相類似規模行動前，宜作通盤考慮及規劃。

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