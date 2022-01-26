檢疫混亂｜Little Boss群組密切接觸者　電腦出錯延誤一日放疫監

連續每日確診個案破百，大批市民因成為密切接觸者要送竹篙灣檢疫中心隔離，中心連日被投訴行政混亂，早前已因中心職員輸入的資料有誤，令部分檢疫人士延遲一至兩天「放疫監」，衞生防護中心曾就事件致歉。

惟輸錯資料問題未見改善，有屬Little Boss倉鼠群組、店員的同住男友，因被列為密切接觸者要檢疫，他向《香港01》投訴，原本於1月24日完成檢疫，但等候逾日都未獲通知可以離開，屢次致電竹篙灣及衞生署熱線都未獲回覆，至昨日深夜才獲通知電腦出錯，安排他可即時離營，惟已足足延誤了一天。

《香港01》已向衞生署查詢有關個案，正待回覆。



王先生於1月21日下午被送入竹篙灣，由於女友為旺角Little Boss店員，被列為緊密接觸者，故同住的他亦要檢疫3天。進入檢疫中心後獲發的檢疫令，寫明他可以在1月24日離營，不過到24日，他等候超過一日，仍然未獲通知可以離開。他說，即使竹篙灣當晚上有一批人獲准離開，但職員指他並不在名單之上。他說，女友至今未有確診，而據其了解，其他店員的家人都已獲准離開，不明白自己為何自己遲遲無收到通知。

他指，由昨日（25日）下午起，已不斷致電竹篙灣檢疫中心、衞生署及民安隊等提供的熱線，但都無人接聽，「要打嘅電話都打晒」，即使竹篙灣檢疫中心曾有人接聽，都表示有關工作非由他們負責，着他自行聯絡衞生署查詢，「好無助，唔知要困幾耐」。

王先生的檢疫令有列明，他的檢疫期只到1月24日，而其女友亦沒有確診，不解為何仍未能離開。（讀者提供）

早前竹篙灣檢疫中心曾出現電腦資料輸入錯誤，致沒顯示檢疫人士進場紀錄，而未被安排檢測，導致離開日期有延誤。王先生表示，日前已經做了最後一次的檢測，並已獲得陰性結果，但至昨日深夜，才獲駐場醫生通知，指電腦出錯，會立即為他安排離營。

王先生又透露，其實早前的送檢過程亦非常混亂，他在1月21日被送入竹篙灣檢疫中心，但其任職店員的女友理應風險較高，但延至1月23日淩晨才被送去隔離，相差近兩日。他亦引述女友指，並非所有同事的同住家人都被送往隔離。

《香港01》已向衞生署查詢有關個案，正待回覆。

▼1月19日 漁護署到旺角Little Boss撲殺倉鼠▼



食物及衞生局局長陳肇始於1月19日回應立法會質詢時指，衞生署及民安隊已加派人手到竹篙灣檢疫中心，應已有1000人工作，衞生署亦新增一條24小時特別熱線，讓檢疫人士查詢離營安排。