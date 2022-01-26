童樂居虐兒｜社聯指管理層請辭負責任　盼所有幼兒機構引以為鑑

香港保護兒童會轄下「童樂居」被揭發虐兒案，保護兒童會執行委員會主席夏穆今日（26日）向公眾穆鞠躬致歉，並宣布已接納總幹事及童樂居院長請辭。香港社會服務聯會指出，管理層提出請辭以承擔責任，是負責任的做法，事件反映機構管理出現不少問題，員工缺乏適當培訓，服務督導及監察工作亦有嚴重漏洞，所有幼兒服務機構以至社福機構也應引以為鑑，避免重蹈覆轍。



保護兒童會執行委員會主席夏穆（左）鞠躬致歉。（盧翊銘攝）

社聯表示，獨立調查報告對香港保護兒童會提出多項改革建議，值得支持，要維持優質的服務，除了為員工提供恆常優質專業的培訓及督導支援外，亦需要有合適的積效審查及監察措施，以及董事會在機構發展及資源管理上的領導。社聯期望獨立調查委員會在下一階段對機構整體運作、人力資源、管理及管治作出深入研究，提出改善建議。

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社聯又指，期望香港保護兒童會確切執行各項建議，並考慮在董事會下設立一個專責的服務質素監察委員會，持續審視服務改革的進度，定期向公眾匯報各項建議的執行情況。社聯特別關注接受機構服務的兒童及家長當下的身心狀況，並會密切注視事態發展，有需要時會與業界商討協助香港保護兒童會，以持續支援相關的服務使用者。

社聯認為，除了機構自行作檢討外，政府亦必須作出深入及公正的調查，分析問題並對症下藥，作出具體改善措施。社署務必以兒童福祉為優先考慮，為今次事件中受虐兒童安排合適照顧方案，並持續監察香港保護兒童會執行各項改革建議，確保童樂居能夠為兒童提供優質的服務。同時，社聯建議社署與業界商討如何完善現有的服務配套以及監察制度，保障兒童的權利及身心發展，讓市民重拾對兒童住宿服務的信心。