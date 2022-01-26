八達通｜轉數快增值金額較去年初急增1.3倍　新登記App用戶獲38元

電子消費券已踏入尾聲，八達通最後一期1,000元，亦於近月向市民發放。八達通今（26日）公布，受疫情及消費券的帶動下，以「轉數快」增值八達通的金額，較去年同期急增1.3倍。八達通認為，市民使用電子支付已形成習慣，亦接受網上電子增值八達通的方式。



此外，八達通亦宣布，首2萬名透過App登記「轉數快」銀行轉賬的新客戶，只要符合特定條件，可獲38元奬賞。



八達通亦宣布，首2萬名透過App登記「轉數快」銀行轉賬的新客戶，只要符合特定條件，可獲38元奬賞。（資料圖片）

八達通：市民使用電子支付已形成習慣

八達通公布，其App的使用量明顯錄得增長，截至本周一（24日），以「轉數快」轉帳至八達通卡的增值金額，較去年同期升1.3倍。而開設電子直接付款授權服務數目，即允許收款人直接向付款人收取款項，亦按年升九成。

八達通營業及市務總監李玉兒表示，受惠於消費券計劃，市民使用電子支付已形成習慣，加上疫情下市民避免接觸現金，日常生活支付更依賴八達通。

李亦指，用轉數快轉帳至八達通卡，市民毋須在於櫃員機排隊提款，亦不必到便利店等用現金增值八達通。她認為，該轉帳方式最近深受市民歡迎。

八達通推e利是 向App新客戶派38元增值額

疫情下以視訊拜年和派發電子利是，將成為後新冠時代新常態。八達通公布，由即日開始，用戶只須下載或更新八達通App，幾個簡單步驟，即可派發「e利是」。

八達通更預留合共76萬元獎賞，鼓勵用戶使用「e利是」。由1月20日起，首2萬名透過App登記「轉數快」銀行轉賬的新客戶，並成功派發一封「e利是」，或增值八達通卡，即可獲贈38元獎賞。