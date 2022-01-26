疫情轉網課　理大指學童散光比率增50%　研鏡片減慢近視加深速度

新冠肺炎肆虐，學校多次暫停面授課堂，要改為網上授課。香港理工大學研究發現，有散光問題的學生比率，由2018年的35.4%增至2020年的56.6%，增幅達五成。團隊又追蹤研究學童，發現2018年共有34.2%學童患散光，變成兩年後有73.7%有散光，升幅更達一倍。

理大又研發「多區正向光學離焦（DIMS）」兒童眼鏡片，指在一般情況下，可減慢近視加深速度達60%。而在長時間受停課影響的學童中，光學離焦鏡片組別減慢近視加深的效能亦達52%。



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學童課餘多花半小時至一小時用電子產品

理大眼科視光學院研究團隊，首次就散光問題於網課期間的轉變進行研究，團隊比較本港同一所小學的8至10歲學童，包括2018年的112名學童及2020年6月的173名學童，在他們的視覺篩查結果中，發現有散光問題的學生比率，由35.4%增至56.6%。

研究人員又分析38名參與兩年追蹤研究學童的結果，發現有關學童於2018年共有34.2%患散光，變成兩年後有73.7%有散光。理大眼科視光學院助理教授（研究）梁子榮指，團隊學童問卷調查又發現，暫停面授課期間，他們課餘每日平均多花30至60分鐘使用手機或平板電腦等電子產品。

光學離焦鏡片可減慢近視加深速度

另外，理大與豪雅光學共同研發「多區正向光學離焦（DIMS）」兒童眼鏡片。團隊分析171名７至13歲香港學童，於2019及2020年停課後的視力狀況，其中115名學童於研究期間戴光學離焦控制近視鏡片，其餘56名學童則戴單光眼鏡作對照。

理大眼科視光學院副教授陳浩龍指，研究結果顯示，光學離焦鏡片組別的近視度數平均加深35度；對照組近視度數平均加深73度，反映鏡片可減慢近視加深速度。

梁子榮指，發現暫停面授課期間，學童課餘每日平均多花30至60分鐘使用手機或平板電腦等電子產品。（理大提供）

團隊又認為，疫情下香港學童上課模式改變，留在家中使用電子產品或進行近距離閱讀時間增加，戶外活動時間大減，變相增加近視加深風險。提醒家長和學童本身都要從多方面著手保護視力健康，包括注意閱讀姿勢和光線，增加戶外活動時間，以及減少眼睛觀看近距離物品的時間。家長亦應帶小朋友接受視力檢查，及早處理眼睛問題。

理大兩份團隊的研究，分別在本月中刊登於國際學術期刊 Clinical and Experimental Optometry，以及JAMA Network Open。