童樂居案｜黃嘉純指粗魯手法在員工間習以為常　須逐步換血及改革

香港保護兒童會轄下「童樂居」被揭發懷疑集體虐兒事件，最少35名幼童受害，該會委託的獨立檢討委員會已就事件完成首階段報告，揭示童樂居兒童「持續地」被粗魯對待，包括掌摑、扯耳及被腿踢等，確信童樂居管理層早已察覺院舍兒童被粗魯對待但從無干預。

獨立檢討委員會主席黃嘉純今在港台節目《千禧年代》表示，管理層的判斷不足，亦因擔心前線員工流失率高而沒有介入事件，反映監督員工、抽查閉路電視及内部投訴等制度不足，需要逐步更換「童樂居」的幼兒工作員及大肆改革。



黃嘉純表示，翻查閉路電視片段，發現幼兒工作員只關注兒童不要出現危險情況，「手法的確好粗魯，似乎在員工之間已被接納，並習而為常，漸漸由粗魯變到更粗魯，再粗魯少少已經變虐兒」。他指出，當出現虐兒行為，看不見有較高層人士在場，當見到有粗魯行為，多只是勸籲，令事件加劇；又指有前護理員反映因無法接納「童樂居」同事教導的手法而離開，例如不要哄小朋友睡覺，否則其他小朋友也會要求，增加工作量。

檢視保護兒童會的既有系統後，黃嘉純認為，監督員工及行為、抽查閉路電視、內部投訴機制等制度全部都有不足，除了「換血」，也需要大肆改革。不過，他認為要分階段換人，否則兒童突然面對大批陌生人亦非好事，而據保護兒童會執行委員會主席報告，知悉有其他機構願意派人協助，該會其他單位亦有合資格人士可調配，相信人手上可應付。

在監察方面，黃說「世界多隻眼已經望住童樂居」，有專責公司每日有數個時段抽查閉路電視，相信現階段有效保護兒童，至少把風險降低，但長遠而言要改變機構文化，聘請新人時提供入職督導，教導正確照顧手法。他又指，「童樂居」的工作士氣並不高，故需要更換好的院長，帶領員工建立團隊精神，員工之間建立互信個，改善士氣。

被問及該會總幹事蔡蘇淑賢及童樂居院長崔惠英辭職是否足夠，黃嘉純認為她們問責下台是應該，但是否足夠屬政治上的考慮，要視乎第二階段檢視香港保護兒童會的架構，再作決定。

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社聯業務總監黃健偉表示，對於有處於弱勢的兒童遭如此對待，事件令社福界震驚及痛心，認為有高層辭職是負責任做法，也關注如何平復機構服務使用者的擔心。他又指，事件反映服務的質和量也出現問題，但多年來幼兒界在提升培訓上改善不多，認為前線員工除了知識及技巧外，也需要改變價值觀、珍惜幼兒。