童樂居案｜勞福局指保護兒童會有違社署要求　須考慮是否適宜資助

香港保護兒童會轄下「童樂居」爆虐兒醜聞，獨立檢討委員會在中期報告提出多項建議，童樂居院長崔惠英請辭、保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢。

勞工及福利局局長羅致光深夜發稿，指保護兒童會在運作、督導、培訓等多方面出現嚴重缺失，直指有違社會福利署要求，有負公眾期望，會密切監察實施建議後成效，並考慮日後是否適宜接受資助。

社署亦表示，會要求所有幼兒住宿服務單位安裝閉路電視系統，以便加強監察。



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勞工及福利局局長羅致光指出，社署會要求保護兒童會盡快全面落實各項建議，並會密切監察實施建議後的成效，持續關注其他服務檢討結果和建議，從而考慮該會日後是否適宜提供受社署資助的服務。

推展強制舉報虐兒機制 料明年上半年提交法案

在處理事件的過程中，政府察悉社署的監管機制亦有可改善空間。署方將以風險為本，加強巡查監察的深度和廣度，以確保幼兒照顧服務機構切實遵從社署的服務質素標準和法定要求，並具備有效的內部管制和監管制度。

羅致光又指，會邀請兒童事務委員會轄下的保護兒童事務工作小組督導兒童福利服務的檢討工作，範圍包括兒童住宿照顧及相關服務，目標是在明年3月完成檢討。

政府將會推展強制舉報虐待兒童個案機制的立法工作，包括讓須承擔強制舉報責任的專業工作者接受適當培訓，目標是在明年上半年向立法會提交法案。勞工及福利局亦將出席立法會福利事務委員會特別會議，就事件作出匯報，並集思廣益，以改善兒童福利服務。

勞工及福利局局長羅致光指出，社署會要求保護兒童會盡快全面落實各項建議，並會密切監察實施建議後的成效。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

社署要求所有幼兒住宿服務裝CCTV

社會福利署發言人重申，事件完全不可接受，初步審閱調查報告後，認為報告提出的管治改革方向及服務改善建議可以接受，但前提是保護兒童會必須盡快建立有效的內部管治和監察制度，確保各項改善建議切實有效執行。

社署續指，保護兒童會的獨立檢討報告揭示涉事的幼兒中心在日常運作、督導、培訓等多方面出現嚴重缺失，與署方觀察大致吻合。社署又會要求所有幼兒住宿服務單位安裝閉路電視系統，以便加強監察。如有個別服務單位需要財政支援，社署會提供協助。