徐英偉停職資審會七缺一　無阻新議員登記選委：免影響特首提名權

本屆立法會有59名議員新丁，其中51人早前登記成為當然選委，候選人資格審查委員會今日（26日）刊憲確認他們的登記有效。另外，卸任議員的梁志祥及張華峯，成功以全國政協委員身份登記為第五界別當然選委。



卸任香港大學校務委員會主席的李國章，去年八月獲增補為基本法委員會委員，選委登記改為法律界，是該界別6個當然選委之一。而由港大校長出任的當然選委一席，改由新任校委會主席王沛詩出任。完成更新後，選委會委員人數將增至1,463人。



值得注意的是，負責確認選委資格的資審會，現時並不齊人，作為三名官守成員之一的民政事務局局長徐英偉，因洪為民派對事件未能復職。政府表示，為保新登記選委能在二月開展的特首選舉提名期內行使提名權，認為資審工作不應因徐英偉而延遲，故由餘下6人審查收到的申請，並作裁定。



1500人的選委會共有377個當然委員席位，90名立法會議員皆可登記為當然選委。其他連任議員，因為換屆選舉前已經登記，則毋須重新提交登記申請。至於未登記的其餘8名新議員，其實本身已經是選委，包括第四界別的鄉議局陳月明，屬第一界別選委有李浩然、李惟宏、陳沛良及譚岳衡；狄志遠及孫東本身是第二界別選委，新民黨李梓敬就是第三界選委。

當然選委還包括指明職位人員，新登記除了李國章及王沛詩，還有香港測量師學會會長趙錦權登記為「建築、測量、都市規劃及園境界」選委，以及香港島各界社會服務基金會薜博然登記為社福界選委。

「七缺一」作裁定 以免影響選委特首提名權

政府表示，民政事務局局長徐英偉是資審會其中一名官守成員，根據法例，是以官員個人身分獲委任、及報備中央人民政府，因此署理民政事務局局長不能代為履職。