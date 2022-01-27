3男串謀刑事毀壞輕鐵設施　官稱若非被截影響難以想象　各囚18月

警方於2019年9月在屯門截查一輛私家車時，發現車內3男藏有鐵鎚、螺絲批、面罩，及印有警員資料的A4紙等，疑他們與另外一名女子意圖刑毀輕鐵站。3男早前經審訊後被裁定串謀刑事損壞罪成，案件今（27日）在區域法院判刑。姚勳智法官指本案發生時正值社會事件，各被告在多個輕鐵站視察，涉及屯門碼頭站6條路線及30個閘機，若非警方及時截停他們，對市民上班、上學的影響實在難以想像，終判3人各囚18個月。



若非被警截獲後果嚴重

法官姚勳智判刑時指，本案嚴重之處在於案發時正值社會事件，公眾秩序和安寧受到嚴重破壞及影響，對市民造成不便。若非警員及早截停各被告，輕鐵閘機有機會受到嚴重破壞，對要上班、上學的市民造成不便，實在難以想像。另被告在被捕前曾到多個輕鐵站視察，以選擇路線，涉及屯門碼頭站6條路線及30個閘機，3人更帶備更換衣服及把手等裝備，案情嚴重，量刑起點本應為2年。但考慮到眾被告在付諸實行前被截查，加上被起訴後同意大部份案情，節省法庭時間，終判各人分別囚18個月。

被告依次為李鈞浩（24歲，眼鏡店店主）、張溱煒（24歲，網球教練）、李懷恩（23歲，市場行政人員），同被控一項串謀刑事損壞罪，指他們在2019年9月5日，於香港串謀損壞屬香港鐵路有限公司的財產，即輕鐵站設施。

被告背包內有鐵鏈螺絲批等

控方案情指，當日凌晨接近2時，警員乘警車在屯門湖山路一帶巡邏時，發現有一輛私家車形跡可疑。當時首3名被告均在車上，被截停時均表現緊張，警員遂懷疑其管有非法物品。警方在首被告李鈞浩的背囊內發現一頂黑色鴨咀帽、裝有鐵鏈，螺絲批，扳手和鉗的塑膠袋等物。另在張手持一個文件夾內，發現3張印有三位警員個人資料的A4紙。至於在李懷恩的背囊內則發現一對手袖，兩個頭套等。警方其後以「藏有工具可作非法用途罪」拘捕3人。

曾談論輕鐵監控攝像鏡頭

另據涉案行車紀錄儀，片段顯示案發前一日的深夜，四名被告均在車上，論及對輕鐵的監控攝像鏡頭、出入閘機和售票機等設施造成破壞的方法。司機當時又似乎沿着輕鐵站駕駛，已尋找閉路電視未有覆蓋的地方。

案件編號：DCCC 720/ 2020