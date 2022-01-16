疫情肆虐兩年　院舍探訪難　語障院友靠「通話易」程式排解思親苦

新冠肺炎病毒肆虐兩年仍未止息，第五波疫情又再爆發，市民似乎還未能擺脫病毒的威脅。疫境下，許多人的生活被打亂，住在院舍的長者及殘疾人士及其親屬更因防疫措施所限，探訪困難重重，兩年間思親之愁如何排解？尤其有語言障礙的院友，更加有口難言，心聲又如何傾訴？

香港耀能協會與香港中文大學信息工程學系共同研發出「通話易」程式，結合圖像、人工智能及通訊系統，使無法運用語言及文字溝通的院友，在防疫期間仍可透過程式與家人作有效的線上通訊。



過去大半年，香港耀能協會的言語治療師鄧詠之一直教導德成使用「通話易」程式。（蔡正邦攝）

德成今年40歲，患有大腦麻痺、輕度智障及聽力障礙，住在香港耀能協會的院舍已經19年。疫情期間院舍暫停探訪多時，直至上年才陸續恢復有限度探訪，過去兩年德成與家人見面次數銳減，而且德成說話困難，無法用電話與家人交談。長期與家人失去聯絡，德成心情難免變得低落。

為協助未能運用說話和文字與人溝通的人士，如中風病患者、大腦麻痹患者、因疾病或手術影響語言能力者，香港中文大學信息工程學系與香港耀能協會共同研發「通話易」應用程式，用家可選取720多個圖像組織句子，配合人工發聲功能將訊息傳送，補足使用者的說話能力，令溝通更加傳神，儼如一個特別版Whatsapp。

用家可透過「通話易」程式，選取720多個圖像組織句子，以表達意思。（蔡正邦攝）

德成學習大半年 可與院友交流、點下午茶

過去大半年，香港耀能協會的言語治療師鄧詠之（Carla）一直教導德成使用「通話易」程式。鄧詠之坦言，德成語言能力一段，又絕少接觸iPad等電子器材，並不了解基本電子器材的操作方法，例如按鈕選取圖像及發送訊息，因此學習初期要教導他認識圖像分類、不同的類別詞及其他功能。

在言語治療師悉心指導下，德成的學習進度良好，已學會撥號聯絡好友、刪除錯選的圖像，以及重新翻看已讀取的訊息等基本功能。德成現時更可使用「通話易」與其他院友簡單交流，有時院舍職員出外買下午茶，德成亦可透過「通話易」揀選自己想要的食物，十分方便。

可取代實體「溝通簿」 突破空間限制

鄧詠之續指，以往院友多數使用「溝通簿」交流，而「溝通簿」是類似實體版「通話易」的工具，同樣是用圖像表達意思，不過卻沒有人工發聲功能，而且對話雙方必須「面對面」才能使用。然而「通話易」卻突破空間的限制，尤其是疫情期間各人要保持社交距離，院友使用「通話易」的話，就算各自留在房間亦可聯絡院友及親友。鄧詠之期望德成和其他院友熟習程式的操作後，可自行與家人進行線上通訊，即使無法面對面傾談，亦可透過圖像、人工發聲等功能，排解思親之苦。

「通話易」可根據用家的語言能力高低設定程度，不同程度顯示的圖卡會有分別。（蔡正邦攝）

系統主動推薦圖卡 提升溝通速度

由於「通話易」是輔助及替代式溝通工具，始終有一定限制，鄧詠之坦承使用圖像組織句子有時會不夠靈活，較難表達複雜的概念或進行高層次的討論。不過她解釋，「通話易」主要針對有特殊需要的群體，如中風病患者、大腦麻痹患者等人士，他們無法使用口語溝通或手部功能較弱，有時僅能以單手打字，一分鐘只能打十多個字，但在「通話易」輔助下，用家如揀選動作「食」的圖卡，系統會自動顯示一系列食物的圖卡，大大提升溝通速度。

鄧詠之提到，有次言語治療師開會分享不同院友使用「通話易」的情況時，得知其中一個人想表達「前日」的概念，惟圖像庫卻沒有代表「前日」的圖像，於是他就點選了兩張「昨日」的圖卡，以表達「昨日的昨日」。言語治療師便發現，即使圖像庫有限，但用家創意無限，並會運用不同方式突破局限，嘗試與人溝通。鄧表示，他們亦會參考用家體驗及數據，考慮在圖像庫加入新詞彙及圖像。

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