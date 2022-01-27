疫情｜林鄭月娥：大爆發隨時在社區發生　兩大群組最「棘手」

本港今日（27日）新增164宗確診個案，為疫情在港爆發兩年以來最高數字，行政長官林鄭月娥形容香港疫情仍然嚴峻，確診個案幾何級上升的情況，「隨時喺社區發生」，指現時兩大爆發源頭「棘手」，包括葵涌邨及由倉鼠引起的Delta傳播。

她說，環保署監察污水仍有不少陽性結果，每晚「着燈」的紅點多，加上有30宗源頭不明個案，說明社區有多條傳播鏈。



▼1.27 葵涌邨居民續按規定做檢測▼



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林鄭月娥指，目前新冠疫情仍然非常嚴峻，甚至會大規模社區爆發，令確診個案幾何級上升的情況，「隨時會係香港發生」 。她說，與政府3名專家(即袁國勇、許樹昌、梁卓偉)及劉宇隆和孔繁毅等人，以及衞生防護中心等部門每天都有討論疫情，就現時數個方面的情況作出研判。

她指出，現時確診個案數字維持破百的高水平，而傳媒亦報道今日有164宗新增個案，是疫情以來單日最高數字，不過相較2020年7月30日的149宗，當時只有數宗為輸入個案，與今日有數十宗輸入個案不同，但仍然形容是在「高水位」。

▼1.27 葵涌邨情況▼



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她說，Omicron傳播力極強，特別是「同一屋簷下」都會感染，加上Delta病毒仍在傳播，以及源頭不明個案逾30宗，「如一個不明個案是一個隱性傳播鏈，即社區有30多條。」她續指，定點及非定點監察污水都有找到不少陽性樣本，每晚半夜出結果時，都見紅點「着燈」多，即多處污水呈陽性，說明社區有好多條傳播鏈。

林鄭月娥指，會盡快盡力切斷傳播鏈，達「動態清零」，即不是要沒有個案，而是盡力遏止傳播。她說，現時已切斷望月樓群組及跳舞群組個案，說明有能力及有成效阻截入侵病毒散播。

▼1月24日，黃大仙豪苑一座E單位居民撤離檢疫▼



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不過她形容，今次源頭很「棘手」，當中葵涌邨有超級傳播者在鄒內多幢大廈遊走，而Omicron傳播性強，另外在進口倉鼠上，亦造成Delta傳播，如黃大仙豪苑群組及長波樓群組。她指，至今仍不知有多少人在養倉鼠，感激有市民忍痛交出百多隻倉鼠，