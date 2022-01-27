確診大廈｜再多21幢大廈新上榜　黃大仙重災再多兩廈中招

新冠肺炎疫情嚴峻，本港單日新增164宗個案，創下疫情爆發兩年以來的歷史新高。衛生署更新確診者的大廈名單，共約21幢大廈新上榜，其中黃大仙區的疫情再擴至多兩幢大廈，包括鳳凰村大廈、慈正邨正明樓。而大窩口邨再有大廈中招，分別是富泰樓及富平樓。

另外，觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍1座有人染疫，患者是54歲女士（#13692）。



黃大仙疫情再擴大，黃大仙鳳凰村大廈一名71歲婦人染疫（#13694），而早前有患者曾去過鳳凰村大廈的「友記」。另外，繼慈民邨民泰樓、慈愛苑愛勤閣有人染疫外，慈正邨正明樓亦有中招，患者是一名68歲男士（#13690）。

何文田兩廈中招 啟德龍譽上榜

在九龍區內，牛頭角彩盈邨盈康樓、彩德邨彩義樓亦上榜。而何文田怡安閣、何文田窩打老道69A分別有人中招（#13673、13678）。

另外，旺角地士道街17號的樂園大廈中，一名18歲男住戶亦確診（#13698），九龍城土瓜灣北帝街合成大廈、馬頭角鶴齡街10號上榜，而啟德龍譽1B座一名46歲男子亦感染，患者並無病徵（#13765）。

1月26日，彩雲邨長波樓封區檢測



+ 4

大窩口邨再有大廈上榜

此外，大窩口邨再有大廈中招，分別是富泰樓及富平樓，其中富平樓單日新增6宗個案。而附近的大窩口尚文苑亦有人確診（#13680）。翻查資料，早前大窩口邨的富強樓、富德樓、富華樓、富逸樓已有住戶染疫。

大圍新翠邨新芳樓、大埔寶華樓E座（13684），資料顯示，早前曾有患者去過寶華樓的佰味山西刀削麵。而早前馬鞍山錦豐苑的錦蓉閣已有兩人確診，今日錦豐苑錦蘭樓亦上榜，涉一名7歲男童（#13755）。

另外，深井浪翠園三期8座上榜，患者是45歲女士（13634），而天水圍俊宏軒8座、東涌滿東邨滿康樓亦有住戶確診。

1月26日，葵涌邨入夜後如「空城」



+ 8

上環帝后華庭有人確診

在港島方面，上環帝后華庭1座今日上榜，一名35歲女住戶確診（#13758），她在1月24日起發病。