空氣污染｜疫情下多項污染物濃度反彈　臭氧濃度屬10年內第二高

本港不時被煙霞籠罩，空氣質素時好時壞。環保署今日（28日）公布2021年本港空氣質素，指整體空氣質素有明顯改善趨勢。環保署形容，去年空氣質素為「過去10年入面最好」。不過去年多項污染物濃度較2020年明顯反彈，亦超過世衞最終指標。當中二氧化氮（NO2）含量，更超世衞標準2.6倍。

另外，路邊監測站空氣污染超標情況嚴重，旺角超標更近一倍。而污染物臭氧濃度亦比去年上升，一般監測站臭氧濃度為10年內第二高，只僅次於2019年水平。環保署解釋，臭氧濃度長期仍有上升趨勢，主要因區域性的光化學煙霧問題，「呢個係必然會發生，大家唔使大驚小怪」，並料於2030年才會下降。



▼去年7.23 多區空氣質素健康指數爆錶▼



環保署今日公布，去年空氣污染物二氧化氮（NO2）及臭氧（O3）濃度比2020年增加，雖然可吸入懸浮粒子（PM10）、微細懸浮粒子（PM2.5）於一般監測站錄得的濃度與2020年相同，但路邊監測站則上升。

二氧化氮方面，一般監測站年均濃度為每立方米36微克，比去年上升近10%，數據雖符合本港指標的每立方米40微克水平；不過則較世衞所訂的最終指標超出2.6倍。至於路邊監測站的二氧化氮濃度更超出本港指標，達每立方米70微克。

梁啟明︰二氧化氮超標主因是路面汽車排放

環保署助理署長（空氣質素政策）梁啟明指，路邊監測站的二氧化氮濃度超標，反映來源主要是本地排放，認為主因是路面汽車排放。另外，船隻亦是主要排放源，故在荃灣等地區二氧化氮亦超標。被問到去年仍有疫情，為何二氧化氮亦超標？他回應稱，二氧化氮主要是因汽車問題，故未來2至3年會試驗各種電動重型車輛，包括雙層巴士等。

他又強調，2020上半年本港疫情影響大於2021年全年，而2021年相較於2019年，空氣質素仍然有改善，「改善趨勢係無變到，年同年之間嘅短期變化係必定會出現，科學上睇短期因素係無意思」。

塔門臭氧濃度全香港最高

臭氧方面，去年一般監測站年均濃度為每立方米55微克，比去年升近6%，亦是10年內第二高；而路邊監測站年均臭氧濃度則為每立方米31微克。梁啟明解釋，臭氧是由空氣中的氮氧化物（NOx）及揮發性有機化合物（VOC）在陽光下經光化學反應形成。由於本港車輛排放持續下降，減少了一氧化氮與臭氧反應，因而令臭氧的消耗亦下跌，而令臭氧濃度呈上升趨勢。

梁又指，塔門臭氧濃度是全香港最高，反映臭氧是區域性問題。他預料，臭氧長期仍有上升趨勢，主要是因區域性的光化學煙霧問題未解決，「假如有朝一日路邊全部轉晒電動車零排放，路邊（臭氧濃度）會不斷上升到塔門咁，呢個係必然會發生，所以大家唔使大驚小怪」。他強調，臭氧無重大健康風險，應是衡量短期指標。

被問到本港空氣質素指標與世衞最終指標仍有距離，梁啟明強調，現時標準已達到世衞的中期目標，但因仍有汽車排放，並多次稱「全世界無一個城市達到最終目標」。至於空氣質素指標檢討，環境保護署首席環境保護主任（空氣科學）劉萬鵬指，要視乎多個藍圖實施情況，以及區域空氣質素。他直言，對本港空氣質素改善十分樂觀，「以世衞終極目標做目標」。