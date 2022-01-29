洪為民生日宴｜蕭澤頤指出席非應酬：性質唔重要　目的為加強溝通

港區人大代表洪為民生日會爆疫，曾因出席「洪門宴」一度入住竹篙灣隔離營的警務處處長蕭澤頤，今日（29日）再回應事件時指，出席派對並非「應酬」，又強調「性質唔係最重要，最重要係出席目的係加強溝通」，指警務工作要「貼地」，在社交場合中可認識不同持份者，出席人士可能對警察工作有幫助。不過他又稱，生日會事件後「經一事長一智」，疫情未進一步改善的情況，和團隊會避免出席不必要社交場合。

另外，新聞機構接連停運，對於報章評論文章加入「免責聲明」，蕭澤頤表示，聲明沒有太大意思，「唔能夠自我催眠、自我陶醉」，是否觸犯煽動罪，會檢視背後意圖。



蕭澤頤日前首度開腔回應出席洪為民生日會事件，指警隊推動社區警政多年，會與出席不同界別活動，而洪為民就是服務交通安全隊20多年。他今日在港台節目《星期六問責》中被質疑生日會屬私人性質，與推動警政有何關係？他解釋指，警隊過去20年著重與市民溝通，除了與地區領袖外，亦會與各界人士溝通，而生日派對「性質唔係最重要，最重要係出席目的係加強溝通」。

對於行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀評論事件時曾指紀律部隊應避免去不必要應酬，蕭澤頤認為今次事件「用應酬呢樣嘢有少少唔同，目的係加強同市民溝通」，並強調警務工作要「貼地」。被問到將來疫情緩和後，會繼續參加類似派對？蕭僅表示警方前線會出席會議，聽取市民意見，「將來疫情改善，都一定繼續做」。他指，以後在疫情未進一步改善下，會避免出席不必要社交場合。

▼1.8數名官員及立法會議員離開竹篙檢疫中心▼



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蕭澤頤︰評論文章加入免責聲明無意思 會檢視意圖

對於有新聞機構接連停運，蕭澤頤表示，外界形容警方行動是「殺雞儆猴」，但媒體停運是自己的選擇，不是警方叫他們這樣做，行動針對是相關罪行，並非任何一個行業、機構，重申不守法沒有資格講自由。就如何界定「紅線」，他指紅線就是法律條文，而新聞從業員有責任遵守法律，要真誠報道、提供準確資訊，才能夠獲得言論、新聞自由權利。

若報章評論文章加入「免責聲明」，蕭澤頤表示，有關聲明沒有太大意思，「唔能夠自我催眠、自我陶醉話自己唔係呢樣嘢」如果真的犯法，免責聲明也沒有作用，是否觸犯煽動罪，警方會檢視背後意圖，及果斷執法。

▼洪為民生日派對涉事餐廳▼



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加強情報搜集 推動「全民反恐」

蕭澤頤指，國安法後整體社會情況趨於平靜，但強調「但絕對唔能夠掉於輕心，有「反中份子」死心不息，亦都蠢蠢欲動，經常喺線上嘗試做一啲言論煽動仇恨，鼓吹人出嚟繼續犯一啲嚴重罪行，呢方面一定要居安思危。」今年工作重點包括繼續維護國家安全，會加強情報搜集，推動「全民反恐」。