虎年電子利市優惠攻略　最多送$888獎賞　生產力局︰慎防偽二維碼

電子消費券已踏入尾聲，不過市民已逐漸熟習使用電子支付。近日本港疫情肆虐，政府呼籲市民減少外出拜年，同時中港兩地久未通關，部分港人無法前往內地探親。

惟農曆新年到親朋戚友家中拜年及派發利是，為中國人的傳統習俗。有見及此，多間儲值支付平台均加入電子利市功能，並推出大量獎賞優惠，以便市民毋須外出，亦能向親友派發利是。

不過，香港生產力促進局轄下的電腦保安事故協調中心提醒，二維碼的使用安全亦不可馬虎，呼籲業界應用二維碼，或於業務系統開發時，須注意風險並提出多項保安建議。



八達通首推電子利市 新登記轉數快轉帳送38元增值額

八達通早前公布，由即日開始，用戶只須下載或更新八達通App，幾個簡單步驟，即可派發「e利是」。用戶每次最多可向200人派發相同金額的「e利是」；用戶亦可輸入不同金額的「e利是」，以隨機的方式向選取的用戶派發。須注意的是，收款人必須為八達通App用戶。

為鼓勵用戶使用「e利是」，八達通更預留合共76萬元獎賞。由1月20日起，首2萬名透過App登記「轉數快」銀行轉賬的新客戶，並成功派發一封「e利是」或增值八達通卡，即可獲贈38元增值額。

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AlipayHK推跨境利市 即時換匯免手續費 最多可領888元優惠

疫情爆發至今仍未能通關，不少市民無法與內地的親朋好友相聚。AlipayHK即日起推出跨境利是功能，用戶可透過AlipayHK以港幣派跨境利市，內地親友透過內地支付寶所連結的銀行賬戶，可收取兌換成人民幣的利市。

用戶只需在App內點擊「匯款」標誌，選擇「給內地親友派利是」，輸入收款姓名和內地支付寶賬號，即可選擇派發人民幣50元至520元的利市。而跨境利市支持即時換匯，無需手續費。內地支付寶用戶收到通知後，打開跨境利市便可收取款項。

此外，AlipayHK既有用戶向新用戶派發不少於港幣20元的本地利市，即可獲30元禮券組合，每人最多可獲20次。推廣期內，本地和跨境利市派發次數最多的100名用戶，可領取總值888元「利是大勁賞」禮券優惠及價值逾千元商戶福袋。而每次派本地或跨境利市，亦可獲1個額外印花，最多可獲12個。

WeChat Pay HK推大抽獎派2022份獎賞

WeChat Pay HK則公布，推出「集祝福卡、抽大奬」活動，共抽出2022份獎賞。用戶由1月22日起至2月3日上午11時30分，每名用戶於推廣期內透過3個方式，最高可獲得12張「祝福卡」。每張祝福卡附上1個抽獎碼，將會自動累積參與未開啟的抽獎。

參與方式包括︰1）用戶於推廣期內登入活動頁面，可獲1張祝福卡。2）用戶成功派發最少5元利市，3種指定類別利市，最多可獲得6張祝福卡。3）用戶於推廣期內成功分享活動連結或二維碼，親友收到並打開頁面後，用戶即可獲得1張祝福卡，最多可獲得5張祝福卡。

PayMe用戶封250元群組利是獲28元回贈 加指定標籤可參加抽獎

PayMe用戶最多一次過可向100名收款人，派發電子利市及加入祝福語。用戶選取指定收款人後設定連結，複製至社交通訊應用程式分享，收款人只須按下連結便能收取利市。除了固定金額外，用戶亦可發送「開運利是」，讓親友收取隨機金額。

PayMe亦推出28元回贈優惠，條件包括︰1）派一封總值250元或以上的「群組利是」；2）最少5個人成功從同一條利是連結，收取該「群組利是」；3）28元回贈將在5個工作天內，自動加入至「獎賞」頁面，下次在接受PayMe的商店消費滿50元時，回贈則自動生效。

此外，以PayMe派發「群組利是」，在付款訊息加上標籤「#hsbc123gogoalday」，即可參加「1.23 Go Goal大抽獎」，贏取豐富獎品。

BoC Pay推8888元現金抽獎 11至17歲學生用戶可收利市

BoC Pay則公布，年滿11歲至17歲的中銀香港手機銀行客戶，使用手機號碼或電郵等登記「轉數快」後，亦可收取電子利市。此外，客戶可通過「Phone 利是」派發利是，每次最多派發給10人，包括持有中銀香港／其他本地銀行賬戶、儲值支付工具的收款人。用戶可自訂金額，並輸入或選擇祝福語，此外亦設有「拆利市」功能，增加喜慶氣氛。

由 1月31日至2月16日的推廣期，客戶經中銀香港手機銀行或BoC Pay派發電子利市，或於手機銀行首次登記「轉數快」，即可參加大抽獎，有機會贏取高達 8,888元現金獎賞，名額共10名。用戶於推廣期內每派發一封電子利市，便獲1次抽獎機會，最多可獲30次抽獎機會。

香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心提醒，二維碼的使用安全不可馬虎。（資料圖片／黃寶瑩攝）

生產力局︰掃瞄偽冒網站二維碼 帳戶將被黑客控制

香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心表示，現今科技發逹，市民只須掃二維碼，便可向親朋好友「逗利市」。但局方提醒，二維碼的使用安全亦不可馬虎，呼籲業界應用二維碼，或於業務系統開發時，須注意以下事項。

現時，QRL技術用於二維碼的用戶身分驗證，用戶只需掃瞄二維碼便可以快捷登錄，無須輸入賬戶名稱及密碼。此外，QRL亦提供一次性二維碼，用戶每次登錄後，二維碼均會被刷新，避免replay攻擊（重放攻擊） 。

然而該技術亦存在風險，若用戶掃瞄了黑客提供的二維碼，黑客則會獲得帳戶的控制權及個人資料。例如用戶一旦不慎掃瞄偽冒網站的二維碼，帳戶將被黑客控制；而登入過程中，將提供其他訊息，例如GPS位置、手機訊息、SIM卡等等，黑客因此獲得用戶的私人訊息。

籲商戶小心釣魚攻擊︰曾有壽司店遭網民瘋狂點餐

此外，二維碼配合手機等流動裝置，吸引商戶應用於宣傳及與客人的互動，例如二維碼存有公司或宣傳品的網址、聯絡方法或地址等，以增加宣傳；餐飲業及零售業，亦較常將二維碼應用在自助點餐，以及推鎖會員獎賞計劃。

局方亦提醒，須預防「quishing」釣魚攻擊。由於二維碼是一個圖象，現時的保安措施未必能識別是一個威脅，因此估計「quishing」或成日後一種新常態。當中風險包括被盜用二維碼，例如去年10月，曾有食客在本地的壽司店，因上載點餐二維碼到社交平台，遭網民瘋狂點餐，造成不必要的損失。

局方建議，以上技術可利用工作階段（SMS及電郵）驗證、位置驗證、多重要素驗證、加密資料、加入防偽技術、採用動態QR code、設操作逾時、及減少於二維碼儲存敏感資料。