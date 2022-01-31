虎年｜推千元盆菜彌補損失　憂染疫累停業　酒樓經理：髮都唔敢剪

今日是年廿九，家家戶戶都會在除夕團年。疫情下實施嚴謹的限聚令措施，今年連續第二年食肆禁晚市堂食，倫敦大酒樓連續第二年推晚市盆菜，副總經理蘇萬城慨嘆，酒樓一向主打大型酒席，疫情下「唔習慣都要做，都要做」，蘇經理指至今已售出200多個盆菜，但都不及以往平日的生意額。



另外，不少市民改為小型聚會，大部份人到來飲茶慶祝，亦有傳統公司、一家大細廿口，分六人一枱一起團年，在嚴謹的社交距離措施生效期間，亦盡辦法團年，舉杯暢飲預祝新年。



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今日（31日）為年廿九，疫情下實施嚴謹的限聚令措施，今年連續第二年食肆禁晚市堂食，有家庭選擇午市做節、亦有人選擇購買盆菜一家人圍枱食飯共天倫。倫敦大酒店連續第二年推晚市盆菜，經理蘇萬誠慨嘆，酒樓一向主打招呼大型酒席，疫情下「唔習慣要做，都要做」以維持一班手足的生計。蘇説，鮑魚盆菜為1600元一個，足六人享用，全部為訂購方式，今個年廿九已售出200多個。他無奈説，「都唔夠非節日嘅三分二生意呀，但都要做架。」酒樓則因無晚市堂食，約下午四時許休息，初一照常。

蘇經營酒樓近40年，近3年疫情下的鉅變，由數年前清爽短髮精神翼翼的，變得一頭蓬鬆白髮，他笑言，「做生意點都有壓力，伙記生計壓力，其他股東都會想做好，都係人為壓力。」又説起自己達七十高齡，「如果係做政府工，退咗休，返閹咗都退休啦，點會唔想休息但係做生意就唔可以。」希望疫情離開後，天朗氣清，市況改變將來再作打算。經營酒樓非常困身，亦要注意外出減少感染風險，蘇亦笑言有所準備，「之前又話有髮型屋群組，我連剪頭髮都唔敢，你見我頭髮都白晒，到時我有事就好麻煩。」

倫敦大酒樓為旺角區內的大型酒樓，蘇萬誠經營酒樓近四十年，近三年疫情下的鉅變，由數年前黑頭髮精神翼翼的，變得一頭白髮，他表示「之前又話有髮型屋群組，我連染頭髮都唔敢，你見我頭髮都白晒，到時我有事就好麻煩。」（廖雁雄攝）

一向以來，蘇經理對前檯工作會梳得一頭齊整頭髮，但今年農曆新年前頭髮已凌亂也不敢修剪。照片攝於2019年。（資料圖片）

另外，油樓亦有一家大細廿口，分六人一枱一起團年，在嚴謹的社交距離措施生效期間，亦盡辦法團年。其中文先生多年以來到酒店聚天倫，今年改為午餐聚會，但不阻其興致，他説，「晏晝食飯都有晏晝食飯嘅開心，而家食埋夜晚個餐囉，一家人食飯先會開心，幾多點都無所謂。」又指疫情之下仍希望可以一家人聚一聚開開心心，疫情過後晚間再到來吃飯，慶祝一番。