確診大廈｜九龍東急增20宗　港島中產康怡花園失守　患者源頭不明

本港新冠肺炎疫情嚴峻，周三（2日）新增116宗確診個案，當中包括30宗源頭不明個案。根據當局公布的確診大廈名單，患者居住地點遍佈港九新界，共涉65座大廈，葵涌疫情繼續嚴峻，周三新增16宗個案，當中葵芳邨再增4宗確診個案，分別居於葵歡樓及葵仁樓，全部為與早前個案有流行病學關連。

另外，當中九龍東增20宗個案，當中有11名患者是居於黃大仙彩雲（二）邨明麗樓，令該大廈累計共現18宗個案。而將軍澳日出康城Malibu 1B座繼1月30日出現源頭不明個案後，周三再錄一宗源頭不明個案，為24歲女子，其同住28歲男家人也確診。



▼2月2日確診者居住大廈▼



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葵涌再增16宗 葵涌邨多5居民染疫

根據衞生署公布確診大廈名單，不明源頭個案涉及旺角塘尾道51號新港豪庭60歲女子（#14340）、長沙灣幸俊苑俊禮閣46歲男子（#14350）、天水圍天澤邨澤星樓75歲女子（#14353）、沙田名城3期3座53歲男子（#14404）等；另外亦首次殺入康怡花園，患者為居於M座的63歲女士（#14390）。

按地區分析疫情，疫情持續嚴峻的葵涌再增16宗個案，包括兩宗源頭不明個案，分別為居於荔崗街11號浩景臺6座的52歲男子（#14431），以及居於石蔭東邨蔭裕樓的78歲女子（#14433）。葵涌邨則再增五宗確診個案，包括三人居於映葵樓（14347、14448、14335）、一人居於逸葵樓（14348），以及一人居於雅葵樓（14408），不過該患者是在竹篙灣檢疫中心檢疫期間檢測呈陽性。而葵芳邨亦新增四宗確診個案，包括出現垂直傳播的葵歡樓。

▼2月2日葵涌石蔭東邨蔭裕樓▼



大埔區亦再增六宗個案，即14日內已累計出現32宗確診個案。大埔出現確診的大廈中涉及多宗源頭不明個案，包括太和邨福和樓50歲女子（#14368）、太和邨翠和樓53歲男子（#14425）、太湖山莊10座58歲男子（#14427）、太和邨麗和樓63歲女子（#14439）。

▼2月2日大埔太和邨翠和樓圍封檢測▼



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Malibu 1B座共計4居民確診

九龍東疫情亦持續嚴峻，周三新增20宗個案，當中以黃大仙新增個案最多達11宗，不過全部為出現垂直傳播的彩雲（二）邨明麗樓。至於將軍澳日出康城Malibu 1B座繼1月30日出現一名源頭不明的確診40歲男子（#14040）後，周三再出現源頭不明個案，為24歲女子，另增一名有流行病學關連，為28歲男子（#14424），據悉為女患者家人。連同40歲男子的34歲女家人，Malibu 1B座累計有4名患者，涉及兩個單位。

屯門大興邨興平樓全幢20及21單位居民撤離檢疫

三幢大廈出現垂直或空氣傳播，相關單位住戶需到檢疫中心進行檢疫：

葵涌葵芳邨葵歡樓（涉及四宗於兩個不同樓層的06室單位個案：24及25樓的06室單位住戶；

大埔舊墟直街4-20號美新大廈（涉及五宗於兩個不同樓層的B室單位個案）：13至18樓的B室單位住戶；

屯門大興邨興平樓（涉及六宗於三個不同樓層的21室單位個案）：1至29樓20及21室單位住戶。

當局表示，因應涉及變異病毒株個案的檢測及檢疫安排，與相關個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作的人士，須按衞生署的公布於指明日期進行強制檢測，並須自行監察直至21日屆滿。

▼2月2日大埔舊墟美新大廈部分居民撤離檢疫▼



▼2月2日不明源頭確診者居住大廈▼



▼2月2日116名確診者資料▼



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▼2月1日 大埔太湖山莊封區檢測▼

