疫情｜陳肇始稱第五波疫情未失控　談「洪門宴」︰防疫工作無漏洞

第五波疫情在港肆虐之際，卻爆出15名官員出席全國人大代表洪為民生日宴會的「洪門宴」。事件中，三名官員受罰，「抗疫要員」前民政事務局局長徐英偉辭職下台，食環署仍在調查事件中是否有人違反防疫規例。

食物及衞生局長陳肇始接受傳媒訪問時，否認港府在「洪門宴」中防疫工作有漏洞，更形容港府正有序防控今輪疫情，整體上沒有失控。她又表示，由於港康碼已採用實名制，會視乎市民接受程度，再考慮「安心出行」是否需要實名制，「我們都聽到不同聲音提到，如果有實名制，追蹤工作會更加方便及快捷。到真有機會 (同內地) 通關時，會有大量想通關的市民擁有健康碼，到時會視乎市民整體使用的廣泛性及接受性。」



▼2月2日大年初二市民外出享受新年假期▼



+ 3

陳︰疫情不是失控

陳肇始接受商業電台訪問時指，回顧第五波疫情爆發近一個月，由機組人員引起的望月樓及陸田園餐廳等群組，經已受控。對於疑在油麻地海景絲麗酒店檢疫時感染的43歲巴裔婦，意外引發葵涌邨大規模感染，陳肇始說，港府已努力撲滅疫情，包括引入7天圍封強檢行動。她形容疫情不是「失控」，防控工作正有序進行。

對於不時有檢疫者疑在酒店受感染，陳肇始續指，港府對檢疫酒店已有嚴格要求，惟病毒不斷變種，如Omicron變種可經短程空氣傳播，當走廊空氣不流通「一剎那就會有感染。」她續說，機制上最重要是有足夠監察堵截，涉事患者也在檢疫後，透過現有強檢機制發現。

▼1.25 葵涌邨夏葵樓居民禁足隔離至1.29▼



+ 4

在疫情蔓延期間，卻爆出洪為民生日宴會事件。陳肇始說，不認為港府在事件中，有防疫工作上的漏洞，「如果有確診個案，從衞生防護中心角度，都會盡最大努力去找出相關人士，然後做流行病學調查，追蹤及評估風險後就會作適當措施，不論是強制檢測或檢疫等。」

將視市民接受程度 再考慮安心出行是否需實名

港府目前已要求市民進入指定處所時，需要強制使用「安心出行」應用程式，被問到會否進一步要求「安心出行」加入實名制。陳肇始說，目前「港康碼」已採用實名制，將視乎市民接受程度，再考慮是否引入「安心出行」實名制。她說，「我們都聽到不同聲音提到，如果有實名制，追蹤工作會更加方便及快捷。到真有機會 (同內地) 通關時，會有大量想通關的市民擁有健康碼，到時會視乎市民整體使用的廣泛性及接受性。」

林鄭月娥公布「疫苗通行證」詳情。

陳肇始又認為，即將引入的「疫苗通行證」應用範疇越廣泛越好，為對抗現時疫情，本港更有需要推高疫苗接種率。她認為，扣除因身體原因未能接種人士，以及未適齡兒童，本港有空間達到9成或以上接種率。

拒評特首記者會除口罩發言

行政長官林鄭月娥早前出席記者會時，曾除下口罩發言，並解釋公眾需要清楚相關資訊，有時可能更需要感受她的情緒。不過政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇稱，有關做法不理想。陳肇始再被問到對特首除口罩發言的做法有何意見，陳表示，有留意對方在記者會上的解釋，沒有特別補充。

▼1.27 特首林鄭月娥公布應對疫情措施▼



+ 5

▼第五波疫情令人難忘金句▼

