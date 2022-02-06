封區｜沙田新翠邨爆發　圍封現13初陽　新月樓高座一單位8人中招

第五波疫情持續擴散，沙田新翠邨新月樓及新偉樓排放的污水樣本對病毒檢查呈陽性，懷疑在內有隱形患者，政府昨宣布將兩幢樓宇要封區檢測。有關行動今早（6日）完成，結果在兩幢樓宇發現13宗初步陽性個案，涉及6個單位，其中在新月樓高座發現的8宗初步陽性檢測個案，全部涉及同一單位戶。



▼2月5日 沙田新翠邨新月樓及新偉樓圍封檢測▼



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政府昨（5日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自昨午七時起限制在沙田新翠邨新月樓及新偉樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

此外，任何於1月23日至2月5日期間曾身處上述大廈超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在明日（7日）或之前接受強制檢測。

▼2月5日 沙田新翠邨新月樓及新偉樓居民接受檢測▼

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新月樓低座、新月樓高座及新偉樓高座同有住戶初陽

政府昨於「受限區域」內設立臨時採樣站，截至檢測結束，共有3 871人接受了檢測。當中新月樓低座發現3宗初步陽性檢測個案涉及3個單位、新月樓高座發現8宗初步陽性檢測個案涉及一個單位、新偉樓低座沒有發現個案，而新偉樓高座發現2宗初步陽性檢測個案涉及2個單位，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪1 528戶，當中150戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。