龍蝦丸無龍蝦　黃鳳嫻：損消費者知情權　零售商、食肆有責任查證

消費者委員會昨日（17日）公佈，測試24款預先包裝及36款非預先包裝肉丸，發現10款龍蝦丸樣本全部均沒有檢出甲殼類動物基因；而牛丸方面，多個樣本驗出豬或雞的基因。

消委會總幹事黃鳳嫻今早（18日）在電台節目表示，部分有宗教信仰人士不能吃豬肉，但牛肉卻摻雜了豬的成份，龍蝦丸的包裝上列明有龍蝦成分，最終卻缺席，批評損害了消費者知情權，或會違反商品說明條例，而仍有牛肉是100%牛肉製造，因此是取決於商戶是否「貨真價實」，強調商戶有得揀，又指生產商入錯貨，或零售商不知產品成分均不是逃避刑責的借口，「究竟你賣緊嘅產品係一個乜嘢產品，係生產來源地、成份呢啲都係有一個責任嘅。」



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黃鳳嫻在港台節目《千禧年代》表示，過往留意到市民有質疑肉丸內有甚麼肉，牛丸內有沒有牛，因此今次測試了60款肉丸，惟結果並不理想，當中10款龍蝦丸，全部均無法驗出甲殼類動物的基因，亦即均不帶有蝦、蟹、龍蝦，至於20款牛肉和牛筋丸，竟然有13款含豬肉和雞肉，包括牛基因比例最低的權記雲吞麵特級牛丸，牛基因比例只有13%，餘下的87%是雞的基因。

消委會總幹事黃鳳嫻。（資料圖片）

她表示，「有宗教信仰嘅人士就更加擔心喇，若果你只可以純係食牛肉，或者純係食豬肉嘅話，若果喺呢啲肉丸入面，係摻雜咗豬肉嘅話，其實都唔理想，因為入面有成12款係咁樣，而嗰個比例上面，最嚴重嗰款，43%係牛肉，57%係豬肉。」但她強調，仍有牛肉是100%牛肉製造，因此是取決於商戶是否「貨真價實」，形容「知情權係一個好重要嘅消費者權益。」

（消委會提供）

黃鳳嫻指，其中一款預先包裝的龍蝦丸列明有龍蝦成分，惟最終檢測結果顯示，甲殼類基因全部缺席，批評令消費者知情權受損害，「消費者最緊要就係知唔知自己食緊咩落肚」，警告生產商或已觸犯商品說明條例，「佢係有一個合理期望，就係因應住嗰樣，丸嗰個名稱，自己本身係有個理解呢，就係絕大部分或者大部分，個肉嘅含量、成份，都係用嗰種肉製成」

她又提到，另有兩款則取巧地標示為「龍蝦味丸」和「仿龍蝦丸」，亦即只有龍蝦味，而並非有真正龍蝦製成，「呢個係資訊披露上面，對消費者嚟講會好啲，因為你起碼話畀人聽，我唔係真真正正嘅龍蝦。」

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有生產商則表示，入錯貨，將墨魚入錯魷魚，甚至有零售商聲稱對成分毫不知情，黃鳳嫻強調此舉並不能卸責：「喺商品說明底下，當然係要有一個合理嘅程序，喺一個價值鏈裏面，個生產商、分銷商、零售商，你都係有個責任去查證清楚，究竟你賣緊嘅產品係一個乜嘢產品，係生產來源地、成份呢啲都係有一個責任嘅。」

香港餐飲聯業協會會長黃家和亦表示，消委會的調查對飲食業來說相當驚訝，而飲食業界，尤其是前線食肆，一般是通過供應商或「拆家」取貨，而它們則是從進口商取貨，形容是「一重一重」，「食肆呢方面已經第三、第四重，喺食肆層面嘅話，基本無可能自己攞產品去化驗所，到底個食肆係邊一方面嘅成份，純粹係相信個供應商所提供嘅產品」，認為責任不在食肆層面，促請當局的從源頭的監管。

他又指，不少食肆已開始用「仿龍蝦丸」的方式做避開刑責，並以咖啡做例子，「南山咖啡都冇乜南山嘅成份，都係用南山風味，南山style咁嘅做法」，強調食肆以這些高價名稱宣傳，才能吸引客人光顧。