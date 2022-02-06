天水圍男輔警初確診　於爆疫元朗廣場任正職　荃灣警區男警染疫

本港疫情嚴峻，警務處今日（6日）公布，一名在爆疫元朗廣場擔任正職的50歲輔警初步確診，他在年初四（4日）最後上班；另有一名駐守荃灣警區的27歲男警同樣初步確診，男警昨日（5日）因不適求醫，最後上班日為年初三（3日）。警方已向衞生署主動提供患者工作記錄和執勤表，以及安排密切接觸者檢疫隔離。

另外，食環署今日較早前亦公布，有五名職員初步確診，分別在天水圍辦事處、上水屠房、旺角道垃圾站及汝州街垃圾站及上水新城路辦事處工作；漁護署亦指出，香港濕地公園一名農林督察確診；香港郵政兩名合約員工確診，另一名郵務員初步確診。截至今晚10時，今日有16名政府僱員確診或初步確診。



▼2月6日 爆疫元朗廣續關閉消毒▼



警方表示，一名駐守天水圍分區50歲男輔警警員及一名駐守荃灣警區的27歲男警員初步確診。男輔警警員正職工作位於元朗廣場，獲安排接受病毒檢測，男警員昨日感到不適，到政府醫院求醫。兩名人員昨日初步證陽性反應，兩人於過去十四日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩。

元朗廣場多名清潔工、保安、商鋪員工確診

警方高度關注，在等候衞生署進一步評估及建議前，與該兩名警員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均按衞生署指示獲安排接受病毒檢測；警方已派員清潔及消毒該兩名警員的相關工作地方；警方會靈活調派人手，確保相關服務不受影響。

警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該兩名警員的近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（5日）表示，元朗廣場有多名清潔工、保安、客戶服務主任以及商鋪員工確診，包括食肆潮館、牛角、豐澤等，懷疑整個元朗廣場都有傳播，亦可能涉及當區染疫居民，建議該商場暫時關閉，以徹底消毒。

▼2月6日 元朗體育館復必泰疫苗接種中心出現人龍▼



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上環郵政局郵務員初確診 在櫃位隔板後工作

香港郵政公布，兩名合約員工確診，另一名郵務員初步確診。初步確診的郵務員於上環郵政局工作，最近一次上班日期為2月4日。她在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。她在2月3日接受病毒測試，並於今日接獲衞生防護中心通知初步確診。郵政將於2月7日至8日關閉上環郵政局，並會按照衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

兩名確診的合約員工分別於長沙灣的書籍分揀組及空郵中心工作，無須接觸公眾，其工作地點不對外開放。最近一次上班日期均為2月5日。於書籍分揀組工作的合約員工屬於其中一個確診個案的緊密接觸者而須接受病毒測試，並於今日確診；於空郵中心工作的合約員工於2月5日感到不適並前往醫院求診，並於同日接受病毒測試，於今日確診。