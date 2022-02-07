增614宗確診創新高　明起啟動居安抗疫　密切接觸者在家隔離14天

新一波疫情下確診個案呈「幾何式上升」，今（7日）倍增至614宗確診，創抗疫兩年多以來單日新高，初步確診個案亦超過600宗。

衞生防護中心總監徐樂堅在疫情記者會上表示，目前形勢不樂觀，宣布明日將會啟用竹篙灣社區隔離設施，同時啟用居安抗疫計劃，則密切接觸者及次密切接觸者分別改為14天及4天家居檢疫，醫療輔助隊將上門送資訊包，資科辦職員亦會上門協助佩戴電子手帶，確保受檢人士不會外出。



▼近日多區檢測中心大排長龍▼



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截至今日零時，本港新增614宗新型冠狀病毒陽性個案。衞生防護中心總監徐樂堅表示，部分確診個案涉及農曆新年聚會，認為目前形勢不樂觀，但仍希望市民合作，減少聚集及外出，盡量留在家中，配合個案追蹤及圍堵工作，認為仍有能力控制疫情。

他坦言，第五波疫情初期已盡快採取較進取措施，包括推行徹底的社交距離措施、停課，希望減少人流聚集，令疾病可迅速控制，但他直言，單日個案雖已達逾600宗，初步陽性亦逾600宗，相信明天確診數目將更多，「可能明天數目接近600、700、800……但不代表無法控制疫情，市民配合減少外出、少聚集，絕對是截斷傳播鏈有效措施」

徐樂堅表示，由於確診個案持續上升，醫管局病床數目供應緊張，宣布明日將會啟用竹篙灣社區隔離設施，同時啟用居安抗疫計劃。就居安抗疫計劃，他指出，有關安排分為4天及14天檢疫期，解釋指密切接觸者的家居接觸者（則次密切接觸者）相對風險較低，故有4天檢疫期；倘密切接觸者檢測最終呈陽性，屆時次密切接觸者會變成密切接觸者，其檢疫期將延長至14天。他又指，將有職員核實是否適合接受家居隔離，包括檢視家居環境是否合適，有無同其他住戶共同廚廁等情況；而有特別需要人士會安排到檢疫中心接受檢疫，

居家抗疫重點：



．醫療輔助隊上門送資訊包，包括配備快速測試包、溫度計等

．資科辦職員上門協助佩戴電子手帶，確保他們不會外出

．當派遞上門，檢疫人士應該戴好貼面口罩才開門

．如需要短時間外出丟垃圾，必須確保當日快速測試呈陰性，並將垃圾包好，以最短時間完成

派員送資訊包 須佩戴電子手帶防外出

徐樂堅說，將由醫療輔助隊上門送資訊包，包括配備快速測試包、溫度計等，有任何問題可致電24小時熱線尋求協助，希望市民家居檢疫期間定時做檢測及留意身體狀況，若檢測呈陽性或不適，須即時聯絡安排入院檢測及接受治療。

徐又指，屆時有資科辦職員上門協助佩戴電子手帶，確保他們不會外出。他重申，居安抗疫需要市民通力合作、自律、定期檢測不外出及留意自己身體狀況，亦希望大廈物管公司合作，協助大廈受檢人士，確保大廈保持環境清潔、定期消毒。他亦強調，對受檢人士家居支援十分重要，希望被檢疫人士的親友、網購公司、派遞公司、超市等配合，將需要物資派予家居檢疫人士。

徐樂堅解釋，有指引給網購及派遞公司以非面對面式派遞，不會與室內人士接觸，亦無錢銀交收，可把物件放在門外，相信受檢人士快速開門領取，傳播機會低，檢疫人士亦應戴好貼面口罩才開門。他又指，如需要短時間外出丟垃圾，必須確保當日快速測試呈陰性，亦要戴好口罩，以最短時間完成，並把垃圾包好，強調自律好重要。

▼2月6日 沙田美田邨美景樓圍封強制檢測▼



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醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業補充指，最快明日安排新冠肺患者到竹篙灣接受隔離，第一期將提供600間房，接收低風險病人，並會考慮不同因素，包括有否症狀、是否輕微症狀、年輕、有否自理能力、長期病患及打針等，該社區隔離設施將由衛生署、醫管局及相關政府部門共同管理，醫管局會派醫療團隊進駐提供24小時支援，如有緊急情況可即時應變及安排病人送院。他說，有關安排以風險為本，將病情較輕微患者送入竹篙灣，屆時醫院可騰出床位予較有醫療需要病人，尤其是病情嚴重患者。

▼2月7日 中環愛丁堡廣場檢測點排長龍▼

