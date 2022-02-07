醫管局建議快速測試陽性者　搭的士到急症室　將安排到戶外覆檢

本港今日新增614宗陽性個案及超過600宗初步陽性個案。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生於疫情記者會中呼籲，市民自行進行快速抗原測試並若得出陽性結果後，建議乘搭的士或私家車到急症室求醫，市民會被再安排到戶外通風分流檢測站再進行確認檢測。



今日（7日）新增614宗陽性個案及超過600宗初步陽性個案，當中607宗確診個案屬本地感染，457宗源頭待查。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生呼籲市民在社區檢測中心進行檢測後，如收到結果為陽性的短訊，應在家耐心等候，做好感染控制，衛生署及醫管局會盡快安排入院。

+ 9

另外，如市民自行進行快速檢測出現陽性結果，須進行多一次確認檢查，若有家人或朋友可幫忙安排深喉唾液測試，則可繼續留於家中；若安排不到，建議市民採取感染措施及儘快到急症室，醫院會安排市民到戶外通風的分流檢測站進行確認檢測，如無病徵檢查後可回家等結果，否則急症室職員亦會適切處理。

李立業續指，應以最快、最少人接觸途徑到急症室，最理想是坐私家車或的士，重點是「點對點」，當中不要到其他地方。亦強調有一定風險，需要作出評估，所以呼籲若有家人或其他人將深喉唾液樣本呈交作檢測是較好方案。

不過，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌不認同自行測試呈陽性市民前往急症室，許樹昌強調急症室應留給急症病人使用，無徵狀呈「陽性」市民應留在家中聯絡衞生防護中心，再安排在其住所附近檢測站或檢測車作核酸檢測。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，陽性病人自行前往急症室時，沿途有機會感染交通工具的乘客，急症室內亦有其他病人，負壓空間不多，如有大量陽性患者有機會做成交叉感染，甚至感染假陽性的求診者。